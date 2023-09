Wegen „ZDF Magazin Royale“-Beitrag: Strafanzeige gegen Böhmermann

Von: Volker Reinert

Die Polizei Köln hat Ermittlungen gegen Jan Böhmermann und seine Sendung „ZDF Magazin Royale“ eingeleitet. Der Vorwurf: Bei Recherchen zu ritueller Gewalt sollen sie rechtswidrig gehandelt haben.

Köln – Die Kölner Polizei hat aufgrund von Untersuchungen zum Thema „Rituelle Gewalt“ ein Ermittlungsverfahren gegen Jan Böhmermann (42) und das „ZDF Magazin Royale“ eingeleitet, nachdem ein anonymer Tipp eingegangen war. Der betroffene Sender ZDF weist die Anschuldigungen zurück.

Polizeiermittlungen gegen Jan Böhmermann und seine Sendung „ZDF Magazin Royale“

Die „ZDF Magazin Royal“-Sendung vom Freitag (8. September 2023) beschäftigt die Kölner Polizei. In der Sendung widmete sich der Moderator dem Thema „rituelle Gewalt“, das sich mit Kontrollmethoden über die Persönlichkeiten ihrer Opfer durch beispielsweise satanistische Kulte befasst. „Nachweise dafür gibt es jedoch nicht. Oder weiß es eine Psychotherapeutin besser?“, lautete die vorherige Ankündigung der Sendung.

Ein Mitarbeiter der Sendung „ZDF Magazin Royale“ habe sich einige Wochen zuvor in ein Fortbildungsseminar zum Thema Traumatherapie untergebracht. Unter falscher Berufsbezeichnung schleuste sich dieser in ein Online-Seminar, welches nur für Ärzte, Psychotherapeuten und Psychologen vorgesehen war. Bei der Teilnahme wurde eine Verschwiegenheitsklausel über die dortigen Inhalte festgelegt.

Dies scheint der Auslöser für die Anzeige gewesen zu sein. „Wir haben uns mit Klarnamen bei einem Seminar (…) angemeldet – und wir haben bezahlt“, äußerte sich Jan Böhmermann in seiner Sendung. Er bestätigte zudem eine Anzeige: „Wir wurden angezeigt. Eine Strafanzeige – offenbar anonym erstattet gegen uns“, so der Satiriker.

„ZDF Magazin Royal“: Strafanzeige gegen Böhmermann und Sender ZDF reagiert

In der Sendung am Freitag (8. September) zitierte der Satiriker Böhmermann aus einer E-Mail, die seine Redaktion erhielt: „Mit Ihrer erschlichenen investigativen Teilnahme an unserer Fachweiterbildung haben Sie einen unwiderruflichen Vertrauensbruch begangen. Die Grundlage der therapeutischen und lehrenden Arbeit besteht aus Vertrauen. Das ist durch Ihre illegal erschlichene Teilnahme zutiefst erschüttert worden und erinnert in diesem Kontext erschütternd an Täterkreise.“

Laut dwdl.de bestätigte das ZDF die Ermittlungen. „Das Polizeipräsidium Köln hat das ZDF darüber informiert, dass offenbar eine anonyme Anzeige vorliegt. Darin geht es um eine Recherche zum Thema ‚Organisierte Rituelle Gewalt‘, bei der angeblich rechtswidrige Methoden angewandt worden seien“.

Zuvor hatte clap.club.de über die Ermittlungen berichtet. So komme man mit Therapeuten und Patienten in Kontakt, „die sich in Zeugenschutzprogrammen befinden beziehungsweise mit Menschen vertrauensvoll arbeiten, die – etwa als Aussteiger aus organisierter Kriminalität oder Sekten – in einem Opfer-/Zeugenschutzprogramm sind“. So seien Psychotherapeuten einem „besonderen Schutz“ unterlegen. Ein Verfahren gegen Böhmermann wurde offenbar zur Gefahrenabwehr eingeleitet.

Die Kölner Polizei ermittelt gegen Satiriker Jan Böhmermann und die Sendung „ZDF Magazin Royale“. © Screenshot: zdf.de „ZDF Magazin Royale“ vom 8. September 2023

Auch erklärte das ZDF, dass die Redaktion und die Produktionsfirma die Vorwürfe als „vollkommen aus der Luft gegriffen“ zurückweisen. „Jan Böhmermann hat darüber hinaus in der Sendung die allen journalistischen Standards angemessene Recherche an der entsprechenden Stelle transparent gemacht“, sagte eine ZDF-Sprecherin. Erst im Juli 2023 distanzierte sich das ZDF von einem Tweet von Jan Böhmermann über die CDU. Verwendete Quellen: dwdl.de, t-online.de, clap-club.de