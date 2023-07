Weiblicher und jünger: Große Neuerungen bei der ARD

Bei der ARD stehen einige große Änderungen an. Sowohl im Programm als auch im Personalbereich soll es zu Neuerungen kommen. Ein Überblick.

Berlin – Die ARD krempelt derzeit einiges um, sowohl personell als auch im Programm. Alles in allem soll es bei dem Rundfunkverbund künftig jünger, weiblicher und digitaler werden. Was genau das bedeutet, hat die BILD-Zeitung zusammengefasst.

Änderungen bei der ARD: „Anne Will“, „Tagesthemen“ und „Sportschau“

Schon im Mai will das Blatt angeblich erfahren haben, dass „Tagesthemen“-Moderatorin Caren Miosga (54) ab dem kommenden Jahr den ARD-Talk von Anne Will (57) übernehmen wird. Offiziell bestätigt wurde das vonseiten des öffentlich-rechtlichen Senders bislang nicht. Jessy Wellmer (43) soll laut Bericht dafür Miosga bei den „Tagesthemen“ ersetzen. Wellmer moderiert überwiegend Sportsendungen, seit 2014 unter anderem die ARD-„Sportschau“.

Durch Wellmers Wechsel wird dann wiederum ein Platz bei der „Sportschau“ frei, den soll laut „Bild“-Zeitung künftig Lea Wagner (28) innehaben. Für die 28-Jährige ist das zumindest kein völlig neues Terrain, seit 2021 berichtet sie in der „Sportschau“ vom Skispringen und moderiert zudem regelmäßig Sportsendungen in Hessen und Baden-Württemberg.

Wie geht es mit „Hart aber fair“ weiter?

Darüber hinaus soll es hinter den Kulissen von „Hart aber fair“ einen Produktionswechsel geben, der wiederum eine Veränderung für Moderator Louis Klamroth (33) bedeuten könnte. „Hart aber fair“ wurde bis zuletzt von Frank Plasbergs (66) Firma Ansager & Schnipselmann produziert, der Vertrag läuft Ende 2023 aus. Das hat eine WDR-Sprecherin auch dem Medienmagazin „DWDL“ bestätigt:

Caren Miosga, Jessy Wellmer, Lea Wagner: Sie werden künftig neue Moderationen beim ARD übernehmen. © IMAGO/Panama Pictures; IMAGO/Political-Moments; IMAGO/ActionPictures (Fotomontage)

„Die Gespräche des WDR mit Moderator und Produktionsfirma haben ergeben, dass eine Zusammenarbeit in der bisherigen Form über 2023 hinaus nicht möglich ist.“ Der Sender prüft nun „weitere Optionen für eine Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Louis Klamroth und ‚Hart aber fair‘ in 2024“. Die Sendung soll künftig zudem digitaler werden und eine jüngere Zielgruppe erreichen, so die BILD-Zeitung.

Seit Jahrzehnten ist die „Tagesschau“ in der ARD tägliches Programm – in der Ausgabe vom Mittwochabend (21. Juni) unterlief „Tagesschau“-Sprecher Jens Riewa ein peinlicher Versprecher beim Alter von Rudi Völler. Verwendete Quellen: Bild.de, DWDL.de