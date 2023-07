Werbepausen, Bier und Günther Jauch: „Wer wird Millionär“-Kandidatin verrät Backstage-Geheimnisse

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Wie es Backstage bei „Wer wird Millionär?“ so zugeht, dürften die wenigsten wissen. Eine Kandidatin packt nun aber über ihre Erfahrung in der RTL-Sendung aus.

Hürth – Den siebenstelligen Hauptgewinn erreichen bei „Wer wird Millionär?“ zwar die wenigsten, dennoch hat das legendäre Quiz-Format schon viele seiner Kandidaten zu reichen Leuten gemacht. Ende Mai 2023 stellte sich im „Überraschungs-Special“ auch Jennifer Kattwinkel (38) den taffen Fragen von Showmaster Günther Jauch (66) – und konnte stolze 32.000 Euro abstauben. Über ihre Erfahrung in der RTL-Sendung spricht die Rewe-Marktleiterin heute ganz offen.

Blick hinter die Kulissen: Ex-Kandidatin packt über „Wer wird Millionär?“ aus

Im Gespräch mit bild.de lässt Jennifer Kattwinkel ihre Teilnahme bei „Wer wird Millionär?“ Revue passieren und verrät dabei das ein oder andere Detail über die Kult-Show, das bis dato die wenigsten gewusst haben dürften. Besonders gemütlich ist es im ikonischen schwarzen Ratestuhl zwar bestimmt nicht – aber wenigstens stehe laut Jennifer dort ein Glas Wasser auf dem Pult. Auch ein Bier kann man sich in der RTL-Sendung übrigens bestellen, wie es Ende Januar beispielsweise Kandidat Mike demonstrierte.

Wer wird Millionär: Die witzigsten Fragen aller Zeiten bei Günther Jauch Fotostrecke ansehen

Insbesondere an ihre knifflige 4000-Euro-Frage zum Thema Duden erinnert sich Jennifer heute noch gut. „Günther Jauch verunsichert einen in so einem Moment“, blickt sie auf das Verhalten des Quizmasters zurück. „Vor allem, wenn er fragt: Sind Sie sich sicher? Dann denkt man sofort, will er mir jetzt helfen, oder will er mich verunsichern?“

„Wer wird Millionär?“ - Wie viele Hauptgewinner gab es bisher? Bislang konnten 16 Kandidaten den Hauptgewinn von einer Million Euro auf dem heißen Stuhl von Günther Jauch abräumen. Darunter drei Teilnehmer aus den Prominenten-Specials: Oliver Pocher, Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger.

Außerdem verrät Jennifer, wie lange die „Wer wird Millionär?“-Werbepausen für die Studiogäste wirklich sind. „Das ist im Studio nur ein ganz kurzer Break. Das ist anders als vor dem Fernseher“, erklärt sie, „Günther Jauch sagt, wir gehen jetzt in die Werbung. Es wird eventuell noch etwas zu Trinken nachgefüllt, oder vielleicht kurz etwas abgeklärt. Dann wird schon weiter gefilmt. Gefühlt dauerte diese Pause etwa 20 Sekunden.“ Groß durchatmen und sich nach einer besonders schwierigen Runde wieder sammeln, können die Kandidaten also wohl eher nicht.

„Genauso wie im Fernsehen“: „Wer wird Millionär?“-Kandidatin spricht über Günther Jauch

Auch über Günther Jauch, der seit 1999 das Gesicht von „Wer wird Millionär?“ ist, plaudert Jennifer im BILD-Interview – und zeigt sich dabei sehr begeistert. „Er ist auf jeden Fall sehr sympathisch, auch wenn er einen durcheinanderbringt“, erklärt sie, „Vor allem ist er witzig und tatsächlich genauso wie er im Fernsehen rüberkommt.“

Ein Wiedersehen mit dem Showmaster nach ihrer vollendeten Runde im Ratestuhl gab es laut Jennifer leider nicht und als ihre Folge schließlich ausgestrahlt wurde, sei ihr vor allem eins durch den Kopf gegangen: „Deine Haare sehen richtig gut aus! Die Frisur sitzt!“

Bei „Wer wird Millionär?“ stellte sich Jennifer Kattwinkel den taffen Fragen von Quizmaster Günther Jauch. © Screenshot/RTL/Wer wird Millionär? - Das Überraschungs-Special vom 29. Mai 2023; RTL/Stefan Gregorowius (Fotomontage)

Doch wie lebt es sich eigentlich so als jemand, der bei „Wer wird Millionär?“ eine beachtliche Summe abräumen konnte? „Ich werde immer noch häufig auf der Straße angesprochen. Das ist faszinierend“, erklärt Jennifer, „Ich würde niemanden erkennen, der mit mir in der Sendung war. Aber die Leute sagen direkt: Ich kenne Sie! Sie waren bei ‚Wer wird Millionär?‘.“ In einer der größten deutschen TV-Shows viel Geld abgestaubt zu haben – darauf kann Jennifer wirklich stolz sein.

Derzeit laufen zwar keine neuen Folgen der RTL-Rateshow, erst Ende Mai musste Günther Jauch einem planlosen „Wer wird Millionär?“-Kandidaten aber mit einem Zusatzjoker zur Hilfe eilen. Verwendete Quellen: bild.de; derwesten.de