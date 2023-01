„Werde ihm alles erzählen“: Cora setzt Bergdoktor Hans Sigl massiv unter Druck

Rolf Pflüger will Anteile von „Grubermilch“ kaufen. Damit dieser Deal auch tatsächlich zustande kommt, ist Caro bereit, das Leben von Bergdoktor Martin Gruber zu zerstören. Sollte er seinen Bruder nicht überreden, den Deal anzunehmen, legt sie all seine Geheimnisse offen.

Ellmau, Tirol – Seit 2008 begeistert „Der Bergdoktor“ jetzt schon seine Fans. Doch wer glaubt, dass es nach 15. Staffeln nun ruhiger wird, der täuscht sich. Am wilden Kaiser geht es turbulent weiter. In Folge vier („Wer wir sind“) erpresst Caro Dr. Martin Gruber und droht damit, seine Geheimnisse auszuplaudern.

Der Bergdoktor: Werden die Pflügers Teilhaber von „Grubermilch“?

Lisbeth ist noch immer besorgt, dass Hans von Martins Vergangenheit mit Sonja erfährt. Währenddessen macht Martin Caro einen Vorschlag: „Dein Vater und der Hans sollen diese Kooperation machen […] und wir beide achten darauf, dass wir die beiden Familien weitestgehend auseinander halten“. Er hätte es mittlerweile akzeptiert, dass sie in Hans‘ und Lillis Leben eine Rolle spielt. Dafür soll sie sich endlich damit abfinden, was damals zwischen ihm und ihrer Schwester war. Caro stimmt diesem Deal zu, doch ihr Vater hat andere Pläne.

Die Zahlen vom Pflüger-Landhandel scheinen aber nicht ganz zu stimmen, deswegen schlägt Rolf ein neues Investment vor: „Wir kaufen die Anteile von der Anne“. Um Hans von dieser Idee zu überzeugen, wendet sich Caro wieder an Martin. „Du bist dem Hans was schuldig. Wenn er das Angebot annimmt, hat er in Zukunft einen Partner, auf den er sich verlassen kann.“

Doch auch wenn praktisch alles für Rolfs Teilhaber-Idee spricht, will Hans davon nichts wissen. Martin versteht seine Ablehnung nicht und fragt nach dem Grund. „Weil ich nicht will, dass wir beide auseinander gedrängt werden“, so Hans. „Hans, nein. Du machst den Deal. Das ist dein Hof, dein Geschäft, deine Grubermilch“, versucht Martin ihn zu überzeugen. „Ich komme schon irgendwie klar.“

Schon gewusst? „Der Bergdoktor“ ist ein Remake „Der Bergdoktor“ ging in den Neunzigern schon einmal auf Sendung. Von 1992 bis 1997 lief die Arztserie noch auf Sat.1. Die Rolle des Bergdoktors übernahm damals Gerhart Lippert (85) als Dr. Burgner. Doch nach nur vier Staffeln starb Burgner den Serientod und Dr. Hallstein (Harald Krassnitzer, 62) wurde der neue Bergdoktor. Trotz guter Quoten stampfte Sat.1 die Serie nach nur fünf Jahren ein. Das ZDF sicherte sich schließlich die Rechte an der Serie – mit Erfolg. Denn auch nach 16 Staffeln ist noch immer kein Serien-Finale geplant.

„Werde ihm alles erzählen“: Bergdoktor Hans Sigl gerät massiv unter Druck

Aber Hans lässt sich nicht beirren und Rolf Pflüger bekommt eine Absage. Kurz darauf steht Caro erneut vor Martin – und ist stinksauer. Sie macht ihn für den geplatzten Deal verantwortlich und setzt ihn nun unter Druck. Er solle seinen Bruder irgendwie dazu bringen, doch nach zuzusagen. „Wenn nicht, dann werde ich ihm alles erzählen, was damals war zwischen Sonja und dir. Und der Lilli werd‘ ichs auch erzählen“, erpresst ihn Caro.

„Ich werde es einfach abstreiten“, so Martin. Doch der Plan dürfte nicht aufgehen, wie Caro ihm verrät. „Sonja hat mir damals einen Brief geschrieben – voller Wahrheiten“, so Caro. Wird sich Martin dem Druck beugen?

