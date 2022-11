Großes „Wetten, dass..?“-Comeback: ZDF verbietet Thomas Gottschalk die Moderation bei RTL

Von: Lukas Einkammerer

Thomas Gottschalk, Barbara Schöneberger und Günther Jauch stehen gemeinsam bei „Denn sie wissen nicht, was passiert“ vor der Kamera. In der jüngsten Ausgabe fehlt der „Wetten, dass..?“-Moderator jedoch. Grund dafür: Das ZDF soll ihm verboten haben, vor Ausstrahlung der Wett-Show bei RTL zu moderieren.

Hürth – Ruhestand ist für Thomas Gottschalk (72) Fremdwort. Der „Wetten, dass..?“-Moderator mit der üppigen, blonden Lockenpracht ist in unzähligen TV-Produktionen zu sehen und präsentiert sich dem Fernsehpublikum so charismatisch und gut gelaunt wie eh und je. Seit 2018 gibt er neben Barbara Schöneberger (48) und Günther Jauch (66) im RTL-Format „Denn sie wissen nicht, was passiert“ den Gastgeber – und stürzt sich mit seinen prominenten Mitstreitern in nervenaufreibende Spiele.

Strand statt Schaubühne: Thomas Gottschalk fehlt bei neuer Folge von „Denn sie wissen nicht, was passiert“

In den bisherigen sechs Folgen der aktuellen Staffel von „Denn sie wissen nicht, was passiert“ waren mit Beatrice Egli (34), Giovanni Zarrella (44) und Lukas Podolski (37) etliche namhafte Gäste geladen. Die Vorfreude auf die jüngste Ausgabe der Erfolgsshow am 5. November dürfte deshalb bestimmt groß gewesen sein. Umso enttäuschender also, dass zu Beginn der Sendung lediglich eine freudestrahlende Barbara Schöneberger vor das jubelnde Studiopublikum tritt – und von Günther Jauch und Thomas Gottschalk jede Spur fehlt.

Es ist das TV-Comeback des Jahres: Am 19. November läuft „Wetten, dass..?“ endlich wieder im Fernsehen. Als Moderator ist natürlich Thomas Gottschalk am Start. © IMAGO/Future Image (Fotomontage)

Showmaster Günther erklärt per Videoanruf, er stecke mit Corona zu Hause fest, Moderatoren-Legende Thomas meldet sich hingegen in kurzer Hose und Pulli vom Strand: „Ich habe hier in Malibu einen Surfkurs für Fortgeschrittene belegt und heute Abend ist Schaulaufen. Das will ich unbedingt gewinnen.“ So ganz zu glauben scheinen ihm das Barbara Schöneberger und die Zuschauer aber nicht. „Thomas Gottschalk, der Werwolf“, theoretisiert ein Fan auf Twitter, während ein anderer kritisch schreibt: „Der wird doch wohl kaum wirklich Surfen sein. Nicht wirklich nett von ihm gegenüber RTL.“

Die verrücktesten Wetten bei „Wetten, dass..?“ Seitdem am 14. Februar 1981 die erste Folge von „Wetten, dass..?“ über die Bildschirme flackerte, ist das TV-Studio Austragungsort einiger bizarrer und verblüffender Wetten geworden. 1988 behauptete Thomas Rautenberg, er könne die Farbe von Buntstiften durch Riechen erkennen und hatte damit sogar Erfolg – was natürlich komplett geschummelt war. 1997 gelang es Nico Haddad, eine brennende Hütte nur mit Auspusten und fünf Litern Wasser zu löschen. 2007 schaffte es Gerhard Donie, 20 Pömpel durch Werfen auf den Rücken von 10 Männern zu platzieren. Auch in der neuesten Folge des Publikumslieblings dürften wieder viele aufregende Wettvorhaben am Start sein. (Quelle: unserding.de)

Wegen „Wetten, dass..?“-Comeback: Thomas Gottschalk darf bei RTL nicht moderieren

Wie vermutet ist der Grund für Thomas Gottschalks Abwesenheit weitaus komplizierter als ein Wettstreit unter Wellenreitern. Denn wie dwdl.de berichtet, darf er in der Zeit vor dem großen Comeback der Kultshow „Wetten, dass..?“ am 19. November keine Auftritte in anderen Sendungen haben. Gegenüber des Magazins verrät der gebürtige Bamberger: „Das ZDF ist eifersüchtig, wenn sie ihren besten Mann zwei Wochen vor ‚Wetten, dass..?‘ bei RTL sehen und haben mir Liebesentzug angedroht, wenn sie mich beim Fremdgehen erwischen. Ich hab da volles Verständnis!“

Nachdem das große Spektakel zum 40-jährigen „Wetten, dass..?“-Jubiläum letztes Jahrs bereits ein sensationeller Erfolg war, dürfte das bevorstehende Comeback ähnliche Rekorde brechen. Bis es aber so weit ist und Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker (45) wieder feierlich „Top, die Wette gilt“ verkünden dürfen, kann er erstmal bei den nächsten Surf-Wettbewerben das Siegerpodest erklimmen. Promi-Kollege Giovanni Zarrella musste hingegen eine bittere Niederlage einstecken, denn seine Schlagershow beim ZDF wurde von einem ARD-Film quotenmäßig übertroffen. Verwendete Quellen: „Denn sie wissen nicht was passiert“ Folge vom 05. November 2022 bei RTL+, dwdl.de, unserding.de