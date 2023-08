Helene Fischer wieder auf Tour: Sie will gefährlichen Trapez-Stunt wiederholen

Von: Volker Reinert

Schlagersängerin Helene Fischer ist ab dem 25. August wieder auf ihrer „Rausch“-Tour zu bewundern. Die Konzerte starten in Köln. Es ist ihr erster Auftritt nach ihrem schweren Trapez-Unfall in Hannover.

Köln - Schlagerfans sind schon voller Vorfreude! Helene Fischer (39) steht endlich wieder auf den großen Konzertbühnen und setzt ihre „Rausch“-Tour nach ihrer Sommerpause fort. Start ist am Freitag (25. August) in Köln. Sieben Konzerte wird die Sängerin hintereinander in der Lanxess-Arena in der Domstadt am Rhein absolvieren. Nach ihrem schweren Trapez-Unfall im Juli in Hannover ist es das erste Konzert des Schlagerstars. Nun kam raus: Trotz des Unglücks bei der Performance ihres Songs „Wunden“ wird Helene Fischer nicht auf Akrobatik-Einlagen mit den Artisten von „Cirque du soleil“ verzichten.

Helene Fischer verletzte sich 2023 zweimal schwer auf der Bühne

Eigentlich sollte das Konzert in Hannover am Sonntag (18. Juli) der krönende Abschluss der Helene-Fischer-Tour werden, ehe sie ab Ende August 2023 weiter fortgeführt wird. Doch beim Konzert in Hannover kam es zu einem schweren Unfall der Sängerin, bei dem sich der Schlager-Star bei einer Akrobatik-Nummer im Gesicht verletzte, das Konzert abbrechen musste und im Krankenhaus genäht wurde. Von dem Unfall trägt Helene Fischer noch immer eine tiefe und sichtbare Narbe.

Helene Fischers Unfall war bereits die zweite Verletzung binnen kürzester Zeit. Vor einigen Monaten verletzte sich Fischer bei den Tour-Vorbereitungen und zog sich eine Rippenfraktur zu. Daraufhin wurde der Tour-Auftakt um drei Wochen nach hinten verschoben.

Helene Fischer -Diese Konzerte der „Rausch - Live 2003“-Tour stehen noch bevor: Köln: 25. August - 2. September

Wien: 5. September - 10. September

Zürich: 19. September - 24. September

München: 26. September bis 1. Oktober

Frankfurt: 3. Oktober - 8. Oktober

Helene Fischer ist nach Trapez-Unfall zurück und gibt wie gewohnt alles

Doch trotz der Unfälle möchte Helene Fischer ihren Fans wie gewohnt eine fulminante Show bieten. So wird sie auch weiterhin am Trapez performen. Der Bild verriet Katharina Wenisch vom Konzert-Veranstalter „Live Nation“: „Das Konzert wird im vollen Umfang – wie bisher – ab dem 25. August in Köln fortgesetzt. Von konzeptionellen Änderungen ist nicht auszugehen.“

Trotz schwerer Gesichtsverletzung wagt Schlagersängerin Helene Fischer nach ihrem Trapezunfall im Juli 2023 in Hannover weiterhin akrobatische Trapezeinlagen auf ihrer „Rausch“-Tour, die ab Freitag (25. August) in Köln mit sieben Konzerten hintereinander startet. © IMAGO / Christian Schroedter & picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd

Verwendete Quellen: bild.de