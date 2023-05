„Wien-Krimi“, GNTM und ESC: Dreikampf im Quotenkrieg hat klaren Sieger

Einschaltquoten

Am Donnerstagabend trat Heidi Klum mit ihrer Modelshow „Germany‘s Next Topmodel“ (GNTM) um 20.15 Uhr gegen den ARD-Film „Wien-Krimi“ an. Keine gute Idee.

Hamburg – Egal ob öffentlich-rechtlicher Rundfunk oder private Fernsehanstalten wie RTL, ProSieben oder Sat.1: Die Produzenten, Moderatoren und Schauspieler sind heiß auf hohe Einschaltquoten.

Wer mehr Zuschauer vor die Bildschirme lockt, darf sich über mehr Werbeerlöse und Aufmerksamkeit freuen. Unter der Woche traten am Dienstag bereits die „Rosenheim-Cops“ und „Bauer sucht Frau“ gegeneinander an.

Am Donnerstagabend mussten sich die TV-Zuschauer zwischen Heidi Klum, dem ESC-Vorentscheid oder Wien entscheiden. Um 20.15 Uhr lief die jüngste Folge von „GNTM“ bei Prosieben. Zeitgleich flimmerte auch der „Wien-Krimi“ im Ersten über die Bildschirme. 45 Minuten später lief auf ARD ONE dann auch noch der ESC-Vorentscheid.

Klarer Sieger im Quotenduell zwischen „Wien-Krimi“ im Ersten und „GNTM“ - ESC chancenlos

Der Vorlauf zum „Eurovision Song Contest“ blieb im Dreikampf der TV-Giganten chancenlos. Lediglich 620.000 Menschen schalteten ein. „Mit 4,84 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern fuhr „Der Wien-Krimi: Blind ermittelt“ den Tagessieg beim Gesamtpublikum und trieb den Marktanteil auf 18,5 Prozent“, wie dwdl.de berichtet.

Heidi Klums Modelshow „GNTM“ fuhr am Donnerstag den Staffeltiefstwert ein. Nur 1,5 Millionen Menschen interessierten sich für die Models bei ProSieben. „In der Zielgruppe sorgten 820.000 Personen zwischen 14 und 49 Jahren für 15,5 Prozent Marktanteil und damit den schwächsten Wert der laufenden Staffel“, so dwdl.de.

