Wilde Szenen: TV-Mitarbeiter verrät, was Anna-Carina Woitschack und ihr Neuer backstage machen

Von: Lisa Klugmayer

Anna-Carina Woitschack ist frisch verliebt - und das wohl jetzt auch jeder mitbekommen. Wie ein Insider nun verrät, soll die Schlagersängerin beim Dreh einer TV-Show am Set in aller Öffentlichkeit wild geknutscht haben.

München - Anna-Carina Woitschack scheint ihrer sechsjährigen Beziehung mit Stefan Mross nicht lange nachzutrauern. Die Schlagersängerin hat schon einen Neuen: Daniel B., Key-Account-Manager aus Österreich. Die beiden sind so verliebt, dass es jeder mitkriegen soll. Anna-Carina Woitschack und ihr Neuen sollen am Set einer großen Schlager-Show öffentlich wild geknutscht haben.

„Er war nicht der Trennungsgrund“: Erstes Statement von Anna-Carina Woitschack zu ihren Neuen

Seit ihrer offiziellen Trennung am 11. November befinden sich Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack im Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit. Er sucht Ablenkung, fährt alleine auf Urlaub und stürzt sich in die Arbeit. Sie sucht sich einen Neuen. Rund um die Schlagersängerin und ihren Key-Account-Manager gibt es viele Gerüchte.

„Daniel und ich lernen uns gerade kennen, er war definitiv nicht der Trennungsgrund“, stellt Anna-Carina Woitschack nun gegenüber BILD klar. Die Trennung sei eine kraftraubende und längere Phase, was nach einer so langen Beziehung normal sei. „Ich war traurig in dieser Situation und mir ging es nicht gut“, erklärt die Schlagersängerin.

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack: Bei „Immer wieder sonntags“ fing ihre Liebesgeschichte an Im Juni 2016 war Anna-Carina Woitschack zu Gast bei „Immer wieder sonntags“ und lernte Stefan Mross kennen. Vier Monate danach trafen sich die beiden auf einer Party wieder. „Wir fingen an zu reden – und haben bis heute nicht aufgehört“, so Stefan Mross. Seitdem gelten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross als das Schlager-Traumpaar. Im November 2019 folgte die Verlobung vor einem Millionen-Publikum in der TV-Show „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“. Die Traumhochzeit fand ebenfalls in einer Live-Sendung statt. Mit Florian Silbereisen als Trauzeuge heirateten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross am 6. Juni 2020 in der ARD-Show „Schlagerlovestory“. Zwei Jahre später nun die Trennung.

Heiße Küsse hinter TV-Kulisse: Insider berichtet, wie hot Anna-Carina Woitschack ihren neuen Freund findet

Aufgeflogen sind Anna-Carina Woitschack und Daniel als Fummel-Bilder der beiden im Netz viral gingen. Die Schlagersängerin stand kurz vorher für eine TV-Show von Florian Silbereisen, einer der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten, auf der Bühne - und ihr Neuer war backstage mit dabei. Wie ein Produktionsmitarbeiter nun Schlager.de verriet, waren die beiden wohl das Tratsch-Thema hinter den Kulissen.

Angeblich gab es nämlich wilde Küsse - und das in aller Öffentlichkeit. „Hinter vorgehaltener Hand nannte man ihn dort sogar ‚Annas Lover‘“, zitiert schlager.de den Produktionsmitarbeiter. Laut Anna-Carina Woitschack kennen sich die beiden erst seit Mitte November, diese öffentliche Liebesbekundung soll also nur wenige Tage nach dem Kennenlernen stattgefunden haben.

Während Anna-Carina Woitschack Mandelhockey mit ihren neuen hübschen Manager spielt, soll sich Stefan Mross beruflich umorientieren. Stefan Mross soll nämlich Kandidat bei der Trash-TV-Sendung „Kampf der Realitystars“ mit Cathy Hummels sein. Verwendete Quellen: BILD, schlager.de