William und Kate gönnen sich Auszeit: Familienurlaub in den Alpen

Von: Larissa Glunz

William und Kate sind auch im Osterurlaub sportlich unterwegs. Gemeinsam mit seinen Kindern soll das Herzogspaar die französischen Alpen erkundet haben.

Courchevel – Die Osterferien in der Schule nutzen viele Familien für eine gemeinsame Auszeit mit ihren Liebsten, so auch Prinz William (39) und Herzogin Kate (40). Einen Urlaub haben sich die fleißigen Senior Royals nach den letzten turbulenten Wochen redlich verdient, wie 24royal.de berichtet.

Der Terminkalender des Herzogspaares von Cambridge hielt im Frühjahr gleich mehrere bedeutende Termine bereit. Ende März nahmen William und Kate in Begleitung ihrer Kinder an der Gedenkfeier für Prinz Philip (99, † 2021) teil. Kurz zuvor waren die dreifachen Eltern eine Woche lang in der Karibik unterwegs – eine Reise, die sie im Rahmen des Thronjubiläums 2022 von Queen Elizabeth II. (95) durchführten. Richtig entspannen konnten Prinz William und seine Gattin aufgrund des vollen Programms in Belize & Co. wohl nicht, nachgeholt haben sie das nun offenbar in den französischen Alpen.

Wie „Hello!“ berichtet, hat die fünfköpfige Familie einen mehrtägigen Skiurlaub im beliebten und luxuriösen Wintersportgebiet Courchevel verbracht. William und Kate sind leidenschaftliche Sportfans, die mit ihrer Begeisterung offenbar den königlichen Nachwuchs angesteckt haben. 2016 teilten die Cambridges bereits Bilder von ihrem Familientrip nach Frankreich, ihren diesjährigen Urlaub hielten sie jedoch geheim. Prinz George und Schwester Charlotte, die beide einen großen Wachstumsschub gemacht haben, dürften inzwischen schon sicher auf ihren Skiern stehen. Ob Nesthäkchen Louis an der Seite seiner Geschwister ebenfalls die Piste erkundet, behält der Palast noch für sich.

Prinz William und Herzogin Kate fahren schon seit Jahren gemeinsam in den Skiurlaub (Symbolbild). © Hannah Mckay/dpa

William und Kate gönnen sich Auszeit: Ab in die Natur

Prinz William und Herzogin Kate legen auch im Alltag viel Wert auf Bewegung und achten im Hinblick auf die Erziehung der Cambridge-Sprösslinge auf eine ausgeglichene Freizeitgestaltung. So sind zum Beispiel Social-Media-Plattformen wie Instagram für Prinz George und Prinzessin Charlotte tabu.