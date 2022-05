William und Kate: Ihre Begegnung mit den Sussexes könnte „frostig“ werden

Von: Larissa Glunz

Teilen

Die Wege von William und Kate und Harry und Meghan kreuzen sich nach langer Funkstille beim Thronjubiläum in London. Kommt es zum royalen Showdown?

London – Mehr als zwei Jahre haben sich die Cambridges und Sussexes nicht mehr gesehen. Während Prinz William (39) und Ehefrau Kate (40) in London ihren repräsentativen Pflichten nachgehen, machen Prinz Harry (37) und Meghan Markle (40) in Kalifornien mit TV-Auftritten & Co. von sich reden. Bei den Feierlichkeiten zum Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. (96) treffen die beiden Paar nun erstmals wieder aufeinander.

William und Kate: Ihre Begegnung mit den Sussexes könnte „frostig“ werden

Früher waren sie als „Fab Four“ (dt.: „Fabelhafte Vier“) bekannt, heute sollen sie sich nichts mehr zu sagen haben. Zwischen William und Kate und Harry und Meghan herrscht noch immer eine große Kluft, weshalb ihre Begegnung in wenigen Tagen schon jetzt für Spekulationen sorgt. Bei der mehrtägigen Feier zum Thronjubiläum 2022 der Queen trifft das Herzogspaar Cambridge auf seine früheren „Kollegen“. Harry und Meghan werden in der St. Paul’s Cathedral einen Dankgottesdienst besuchen, an dem auch die britische Königsfamilie teilnimmt. Eine derart große royale Zusammenkunft haben die zweifachen Eltern zuletzt bei ihrer Hochzeit im Mai 2018 erlebt.

Das erste Aufeinandertreffen von William und Kate und Harry und Meghan wird einer Royal-Expertin zufolge nicht harmonisch ablaufen (Symbolbild). © Starface/Imago

Harry und Meghan könnten beim Thronjubiläum alle Blicke auf sich ziehen, bei so manchem Verwandten löst ihre Rückkehr wohl alles andere als Vorfreude aus. Royal-Biografin Angela Levin glaubt, dass vor allem Prinz William und Kate Middleton bei der Zeremonie für Queen Elizabeth angespannt sein werden. „Ich denke, dass der Gottesdienst in St. Paul’s für die Royals sehr stressig wird, besonders für William und Catherine, die das Gefühl haben, dass sie [Harry und Meghan] die Königsfamilie schmählich im Stich gelassen haben. Es wird genauso frostig wie der Commonwealth Gottesdienst 2020“, vertraute sie „MailOnline“ an. Die Zeremonie war Prinz Harry und Meghan Markles letzter Auftritt vor ihrem Ausstieg.

William und Kate: Wünscht sich Netflix einen Eklat mit Harry und Meghan?

Die Teilnahme der Sussexes an der Jubiläumsmesse könnte Levin zufolge mit dem millionenschweren Netflix-Deal der USA-Auswanderer zusammenhängen und eine Forderung des Streaming-Dienstes darstellen. Die Möglichkeit, dass Harry und Meghan mit einem Netflix-Team im Gepäck nach London reisen werden, soll Palast-Mitarbeitern schon jetzt Kopfzerbrechen bereiten.