Verzicht auf Titel: William und Kate wollen Monarchie modernisieren

Von: Larissa Glunz

Teilen

Prinz William und Herzogin Kate wollen in Zukunft wohl auf ihre royale Titel verzichten, um eine moderne Monarchie zu repräsentieren (Symbolbild). © Doug Peters/Imago

Um der Monarchie zu neuem Glanz zu verhelfen, wollen William und Kate offenbar auf ihre Titel verzichten. Steife Anreden sollen der Vergangenheit angehören.

London – Dass Queen Elizabeth II. (96) Wert auf Traditionen legt, ist kein Geheimnis. Die britische Monarchin hält sich gerne an das strenge Regelwerk der Krone und achtet in Sachen Tischmanieren, Verbeugungen & Co. stets auf das Protokoll. Dieses doch etwas angestaubte Image wieder aufzupolieren, scheint Aufgabe der jüngeren Nachwuchsgeneration rund um Prinz William (39) und Herzogin Kate (40) zu sein.

Die aktuelle Nummer drei der britischen Thronfolge, Prinz William, macht sich schon jetzt Gedanken über seine Zukunft als König. Sobald er die Krone trägt, will der dreifache Vater der etwas angestaubten Monarchie wohl neues Leben einhauchen, erste Veränderungen soll er bereits jetzt vorantreiben. Unterstützung bekommt er dabei von Ehefrau Kate. Weil William und Kate wegen ihrer Karibikreise scharfe Kritik einstecken mussten, möchten die beiden bei ihren bevorstehenden Auftritten einiges anders machen.

Welche Anrede William und Kate bei ihren anstehenden öffentlichen Terminen benutzen wollen, weiß 24royal.de

Von welchen Traditionen und Regeln sich das Herzogspaar Cambridge lösen möchte, hat eine Palast-Quelle dem „Sunday Mirror“ anvertraut „Sie wollen versuchen, Verbeugungen und Knickse in der Öffentlichkeit zu vermeiden, nahbarer, weniger förmlich, weniger spießig zu sein, und sich von vielen Traditionen loszureißen und sich auf eine moderne Monarchie zu konzentrieren.“ Zu dieser „modernen Monarchie“ gehört scheinbar auch der bewusste Verzicht auf royale Titel in der Öffentlichkeit.