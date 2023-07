Meghan Markle und Prinz Harry: Steht der Termin für das nächste Familientreffen längst fest?

Von: Susanne Kröber

Zur Krönung von König Charles III. reiste Prinz Harry alleine an, von einer Versöhnung mit der Royal Family keine Spur. Doch das könnte sich im November ändern.

London – Am 6. Mai legte Prinz Harry (38) bei der Krönung von König Charles III. (74) einen 28-stündigen Blitzbesuch in London aufs Parkett, Ehefrau Meghan Markle (41) blieb mit den Kindern Archie (4) und Lilibet (2) zu Hause im kalifornischen Montecito. Der letzte (bekannte) Aufenthalt der Herzogin von Sussex in Großbritannien liegt noch länger zurück – gemeinsam mit Harry besuchte sie die Trauerfeierlichkeiten nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (†96) im September 2022.

Im November feiert König Charles seinen 75. Geburtstag – mit Harry und Meghan?

In der Zwischenzeit ist viel passiert. Das nach dem Megxit ohnehin extrem angespannte Verhältnis zwischen Meghan Markle, Prinz Harry und dem Rest der britischen Königsfamilie bekam durch die Enthüllungen in der Netflix-Doku „Harry & Meghan“ und Harrys Anschuldigungen in seiner Biografie „Spare“ (dt.: „Reserve“) noch tiefere Risse. Inzwischen wurden auch die offiziellen Verbindungen in Harrys alte Heimat gekappt – im Juni ließen die Sussexes ihr ehemaliges Londoner Zuhause Frogmore Cottage laut The Sun endgültig räumen, ihre letzten dort verbliebenen Habseligkeiten sollen nach Kalifornien verschifft worden sein.

Zu König Charles‘ Geburtstagsparade „Trooping the Colour“ am 17. Juni waren Harry und Meghan angeblich gar nicht erst eingeladen worden, anders könnte es allerdings am tatsächlichen Jubeltag des Monarchen aussehen. Am 14. November wird Charles III. 75 Jahre alt, Grund genug für ein Fest mit zahlreichen Gästen.

Zu seinem 70. Geburtstag spendierte die Queen ihrem ältesten Sohn 2018 eine glamouröse Privatparty im Buckingham-Palast, zu der neben Prinz William (41) und Kate Middleton (41) natürlich auch Meghan Markle und Prinz Harry erschienen. Wie das Hello-Magazin berichtet, hat der Palast zwar noch keine konkreten Pläne für den 75. Geburtstag von König Charles III. bekannt gegeben, es wird aber mit einer großen Feier gerechnet – zu der auch Harry und Meghan eingeladen werden sollen.

Kein Standbein mehr in Großbritannien König Charles III. hat die Schlüssel für die Leihgabe seiner Mutter an Prinz Harry und Meghan Markle zurückgefordert. Das Frogmore Cottage, das von dem Paar renoviert wurde und sich im Besitz der Krone befindet, war ihr letzter verbliebener Stützpunkt im Vereinigten Königreich. Jobs im Königreich könnte Prinz Harry trotzdem annehmen und müsste nicht im Hotel oder bei Freunden übernachten. Der Monarch hat immer signalisiert, ihn beherbergen zu wollen.

König Charles‘ 75. Geburtstag – neue Chance für eine Familienzusammenführung mit Harry und Meghan

Sollten Meghan und Harry tatsächlich zu König Charles‘ Geburtstagsfeierlichkeiten im November erscheinen, wäre das ein riesiger Schritt in Richtung Versöhnung. Zuletzt hatten kleine Gesten von Prinz William und König Charles bereits gezeigt, dass die beiden Harry nicht aus ihrem Leben gestrichen haben. In einem fünfminütigen Behind-the-Scenes-Video der Krönung, das Kate und William bei Twitter zeigten, ist im Hintergrund ein Bild von Prinzessin Diana (36, †1997) Arm in Arm mit ihren beiden Söhnen William und Harry zu sehen.

Wann kommt es zum nächsten Aufeinandertreffen von König Charles mit Prinz Harry und Meghan Markle? (Fotomontage) © IMAGO/i Images/UPI Photo

Und Charles III. teilte zum Vatertag ein Foto von sich mit Harry und William, das nur wenige Tage vor Dianas Unfalltod aufgenommen wurde. Auf ein Zeichen der Versöhnung seitens Prinz Harrys wartet man bislang zwar vergebens, ein Besuch bei Papa anlässlich seines 75. Geburtstags wäre jedoch die perfekte Gelegenheit für eine Wiederannäherung. Genügend Zeit dürften die Sussexes nach dem Scheitern ihres Spotify-Deals und den ins Stocken geratenen Plänen mit Netflix eigentlich haben – es sei denn, die Ex-„Suits"-Schauspielerin steht bald wieder vor der Kamera. Laut New Idea will Kevin Costner Meghan Markle für eine „Bodyguard"-Fortsetzung verpflichten.