William und Harry: So war das letzte Gespräch mit Prinzessin Diana

20 Jahre nach dem Tod von Prinzessin Diana haben ihre Söhne William und Harry über ihr letztes - und ziemlich kurzes - Gespräch mit der Mutter berichtet.

London - Auch heute noch tue es ihnen leid, damals nicht länger mit Diana gesprochen zu haben, sagten die beiden Prinzen in einer Dokumentation des britischen Senders ITV laut Vorabauszügen vom Sonntag.

"Sie hat aus Paris angerufen", sagte Prinz Harry, der damals zwölf Jahre alt war. "Ich kann mich nicht mehr unbedingt an das erinnern, was ich damals gesagt habe, aber ich werde wahrscheinlich für den Rest meines Lebens bereuen, wie kurz das Telefonat war."

Die beiden Prinzen waren am Tag des Unfalls auf Schloss Balmoral in Schottland. Harrys drei Jahre älterer Bruder William berichtete, dass er seiner Mutter in dem Telefonat erzählt habe, dass sie eine "sehr gute Zeit" dort hätten.

+ Prinzessin Diana mit dem kleinen William auf dem Arm. © AFP

"Harry und ich hatten es total eilig, uns zu verabschieden - so nach dem Motto: bis bald...", sagte William in dem TV-Film. "Wenn ich damals gewusst hätte, was passiert, wäre ich nicht so kurz angebunden gewesen." Dieses letzte Gespräch habe sich ihm "eingeprägt, und zwar sehr stark", sagte der Prinz.

Diana war Ende August 1997 bei einem Autounfall in Paris ums Leben gekommen. Um ihre Mutter zum 20. Todestag zu ehren, haben die beiden Prinzen kürzlich ein Spendenkomitee einberufen. Es soll Geld für eine Diana-Statue vor dem Kensington-Palast in London sammeln.

Zum Nachlesen: So lief der Deutschland-Besuch von Prinz William und seiner Kate

afp