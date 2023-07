Wimbledon-Finale: Charlotte und George verzaubern, Prinz Louis schmollt zu Hause

Von: Susanne Kröber

Kate Middleton und Prinz William brachten Prinzessin Charlotte und Prinz George mit zum Wimbledon-Finale – nur ihr Jüngster, Prinz Louis, schaute in die Röhre.

1 / 12 Da kommen sie! Schirmherrin Kate Middleton, Prinzessin Charlotte, Prinz George und Prinz William auf dem Weg zu ihren Plätzen in der Royal Box. © IMAGO/i Images

2 / 12 Für ihren Besuch beim Finale hatte sich die Royal Family ordentlich in Schale geworfen: Kate Middleton trug ein grünes Kleid von Roland Mouret im Wert von 750 Pfund (rund 870 Euro), Prinzessin Charlotte entzückte im floralen Dress von Friki für 197 Euro. Ob die Wahl der spanischen Marke zufällig war? © IMAGO/Avalon.red

3 / 12 Charlotte lauscht aufmerksam den Worten von Papa William. © IMAGO/Shutterstock

4 / 12 Prinz George weiß schon, wie der Hase läuft – er durfte 2022 bereits mit seinen Eltern das Wimbledon-Finale besuchen. © IMAGO/Shutterstock

5 / 12 Die Spannung steigt im Finale zwischen Carlos Alcaraz und Novak Đoković – Charlotte und George stecken vertraut die Köpfe zusammen. © IMAGO/i Images

6 / 12 Pokerface: Prinzessin Charlotte hat mit stylischer Sonnenbrille auf dem Centercourt alles im Blick. © IMAGO/i Images

7 / 12 Prinzessin Charlotte genoss den Wimbledon-Nachmittag mit Mama Kate sichtlich. © IMAGO/i Images

8 / 12 Langsam wird‘s spannend – die Entscheidung im diesjährigen Wimbledon-Finale fiel erst im fünften Satz. © IMAGO/i Images

9 / 12 Charlotte und George fiebern mit – die Mini-Royals sind schon genauso sportbegeistert wie Prinz William und Kate Middleton. © IMAGO/Shutterstock

10 / 12 Prinz George kann schon gar nicht mehr hinsehen ... © IMAGO/Shutterstock

11 / 12 Prinzessin Charlotte zeigt beim Wimbledon-Finale, warum sie den Spitznamen „Warrior Princess“ (dt.: Kriegerprinzessin) trägt. © IMAGO/i Images

12 / 12 Matchball! Offenbar haben Prinzessin Charlotte und Prinz George Sieger Carlos Alcaraz die Daumen gedrückt. © IMAGO/Shutterstock

Wimbledon – Episches Finale an der Church Road: In fünf Sätzen setzte sich das spanische Wunderkind Carlos Alcaraz (20) gegen Seriensieger Novak Đoković (36) durch und krönte sich zum neuen König von Wimbledon. Kate Middleton (41), die die Schirmherrschaft 2016 von Queen Elizabeth II. (96, † 2022) übernahm, verfolgte das Match mit Ehemann Prinz William (41) und den Kindern Prinzessin Charlotte (8) und Prinz George (9). Nur einer fehlte: Prinz Louis (5)!

Streng genommen dürfen gar keine Kinder in der Royal Box, der königlichen Loge, Platz nehmen – beim Tennis ist während der Ballwechsel absolute Ruhe angesagt. Genau das dürfte auch der Grund sein, warum der lebhafte Prinz Louis, der mit seinen Geschwistern auch schon bei der Krönung von König Charles allen die Show gestohlen hatte, beim Wimbledon-Finale nicht dabei war. Für Prinzessin Charlotte war es der erste Besuch beim traditionsreichen Rasenturnier, Prinz George durfte Mama und Papa schon 2022 in die Royal Box begleiten. „Louis war sehr verärgert, dass er heute nicht kommen konnte“, so Kate Middleton laut The Mirror zu Ella Ottaway, der Koordinatorin für Kinder, Jugendliche und Familien in Wimbledon. In ein paar Jahren darf sicher auch der jüngste Spross von Kate und William mit dabei sein.