„Wirklich loyal“: In diesem Paar haben William und Kate einen Harry-Ersatz gefunden

Von: Susanne Kröber

Die Tindalls bringen William und Kate wieder zum Lachen. Können sie die Lücke füllen, die Prinz Harry nach seinem Bruch mit der britischen Königsfamilie hinterlassen hat?

London – Es herrscht Eiszeit zwischen Prinz Harry (38) und seiner Familie. Nach dem Umzug mit Ehefrau Meghan Markle (41) in die USA sorgten die Netflix-Doku „Harry & Meghan“ und zuletzt Prinz Harrys Memoiren „Spare“ (dt.: „Reserve“) endgültig für Funkstille zwischen den Sussexes und dem britischen Königshaus. Man kann nur erahnen, wie sehr Harry vor allem seinem Bruder Prinz William (40) und dessen Frau Kate Middleton (41) fehlt.

„Spielerischer Spaß“: Mit Zara und Mike Tindall kann Prinzessin Kate wieder albern sein

Zugegeben, es ist lange her, dass Kate, William und Harry als Dream-Team unterwegs waren. Dennoch sind die Momente unvergessen, in denen Prinz Harry seine Schwägerin Catherine bei offiziellen Terminen zum Lachen brachte. „William hat vielleicht einen Bruder verloren, als Harry in die USA ging, aber Kate verlor so etwas wie einen Komplizen“, erklärt Körpersprache-Expertin Judi James gegenüber express.co.uk.

Locker und unbeschwert – in Zara und Mike Tindall (links) haben Prinz William und Prinzessin Kate einen würdigen Harry-Ersatz gefunden. (Montage) © IMAGO/i Images/USA TODAY Network

„Harry schien immer die freche Seite von Kate zum Vorschein zu bringen“, betont Judi James. „Die Zuneigung und der Spaß, den sie hatten, schienen Kate, die ihre königliche Rolle schon immer sehr ernst genommen hat, eine dringend benötigte Ruhepause zu verschaffen.“ Doch jetzt scheinen Prinzessin Kate und Prinz William ein Pärchen gefunden zu haben, mit dem sie ebenfalls ganz entspannt Zeit verbringen können: Zara Phillips (41), die Tochter von Prinzessin Anne (72), und Mike Tindall (44).

Die Körpersprache zwischen Kate und den Tindalls deutet darauf hin, dass sie in diesem fast filterlosen Paar, das wie einst Harry spielerischen Spaß zu verkörpern scheint, eine Art Beziehungsersatz gefunden hat.

„Wirklich loyal und beschützend“: Mike Tindall können William und Kate nach Harry-Enttäuschung vertrauen

Kates Körpersprache mit Zara Tindall deute laut Judi James „auf eine starke Freundschaft hinter den Kulissen hin“. Und auch Prinz William scheint sich in der Gesellschaft von Zara und Mike Tindall sehr wohl zu fühlen, laut Expertin habe William in Mike gar einen Ersatzbruder gefunden. Bei seiner Teilnahme an der britischen Ausgabe des Dschungelcamps, „I‘m a Celebrity ... Get Me Out of Here!“, habe der Ehemann von Queen-Enkelin Zara vergangenes Jahr „viele Eigenschaften gezeigt, die für seine Rolle in Williams Leben ideal wären“, so James.

Neben seiner spielerischen, lustigen Art sei Mike Tindall auch „ruhig, stoisch und beschützend“. So könne Prinz William Spaß haben wie früher mit Harry, „aber mit einem Mann, der sich wirklich loyal und beschützend gegenüber dem Cousin seiner Frau zu fühlen scheint“, so Judi James‘ Urteil. Die Tindalls haben auch viele Gemeinsamkeiten mit William und Kate, was ihre Familie angeht. Mike und Zara heirateten zwei Jahre vor dem Thronfolger-Paar. Ihre Kinder Mia (9), Lena (4) und Lucas (1) sind zudem in einem ähnlichen Alter wie George (9), Charlotte (7) und Louis (4), die Sprösslinge von Kate und William, die der Prinz und die Prinzessin von Wales vor Harrys Schicksal bewahren wollen – vielleicht auch mit der Unterstützung der Tindalls. Verwendete Quellen: express.co.uk