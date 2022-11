„Eure Mütter haben versagt“: Bergdoktor Hans Sigl teilt gegen WM-Botschafter aus

Von: Lukas Einkammerer

Hans Sigl spielt in der ZDF-Kultserie „Der Bergdoktor“ den ruhigen und bedachten Dr. Martin Gruber. Privat kann er aber auch ganz anders. In den sozialen Medien übt der Schauspieler scharfe Kritik am Botschafter der Fußball-WM in Katar.

Ammersee – In der langlaufenden ZDF-Serie „Der Bergdoktor“ verkörpert Hans Sigl (53) den charmanten Dr. Martin Gruber. Vor atemberaubender Bergkulisse stellen sich der tapfere Landarzt und seine Familie ihrem abenteuerlichen Alltag und nehmen die Zuschauer seit 2008 auf eine herzerwärmende Reise mit. Privat wirkt der TV-Doktor ebenso sympathisch und teilt die vielen Facetten seiner Karriere mit den Fans der Show.

Umstrittenes Sportevent: „Bergdoktor“-Star Hans Sigl und Promi-Kollegen kritisieren Fußball-WM in Katar

Auf seinem persönlichen Instagramaccount beschert Hans Sigl seine knapp 160.000 Follower mit Schnappschüssen aus seinem Privatleben oder dem stressigen Alltag als TV-Star. Er scheut sich aber auch nicht davor, mal ernste Töne anzuschlagen. Während er sich in der Vergangenheit schon des Öfteren zu gesellschaftlichen und politischen Themen geäußert hat, scheint ihn vor allem die umstrittene Fußball-WM in Katar schwer zu beschäftigen.

Das bevorstehende Sport-Großevent in Katar ist in den vergangenen Wochen und Monaten oft unter scharfe Kritik geraten. Vor allem die Aussagen des WM-Botschafters, der Homosexualität als „geistigen Schaden“ bezeichnete, haben in den sozialen Medien eine Welle des Entsetzens ausgelöst. Viele Promis verurteilen diese Worte – „Einfach boykottieren“, schreibt beispielsweise Sänger Nico Santos (29) – und auch Hans Sigl macht seine Meinung deutlich.

Die Fußball-WM in Katar: Skandalös schon vor Abpfiff Am 20. November startet die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Am Eröffnungstag stellt sich der Gastgeber dem Team aus Ecuador, am 23. November tritt die deutsche Nationalelf der japanischen Mannschaft gegenüber. Normalerweise sind die Wochen vor Abpfiff eine Zeit der Spannung und Vorfreude, dieses Mal werfen Skandale und Kontroversen jedoch einen Schatten auf das Event. Vor allem die fragwürdigen Bedingungen, die bei dem Bau der neuen Stadien herrschten und zu vielen Todesfällen führten, wurden schon im Vorfeld von Organisationen wie Amnesty International scharf kritisiert. Auch die Verletzungen der Menschenrechte wie die Ungleichbehandlung von Frauen und das Verbot der Homosexualität in Katar verleihen dem Wettbewerb einen bitteren Nachgeschmack und führen weltweit zu Boykottaufrufen. (Quelle: zdf.de)

„Mütter haben versagt“: Hans Sigl schießt gegen WM-Botschafter aus Katar

In seiner Instagramstory schreibt der gebürtige Österreicher: „Warum haben eure Mütter so versagt?“. Die wütende Botschaft unterlegt er mit einem Auszug von John Lennons Song „Mother“ und regt damit zum Nachdenken an. Auch in einer zweiten Story äußert er sich zu dem umstrittenen Fußballturnier und kommentiert ironisch: „Und deswegen ist es cool, da Fußball zu spielen.“

Dass Promis wie Hans Sigl so offen an weltpolitischen Debatten teilnehmen, ist lobenswert. Bei aller Empörung über den kontroversen Kicker-Wettstreit hat er zurzeit aber auch einiges zum Feiern. Denn er und seine Kollegen stecken gerade mitten in den Dreharbeiten zur neuen „Bergdoktor“-Staffel, in der ein „Rote Rosen“-Star mitspielen wird. Verwendete Quellen: Instagram/sigl_hans, zdf.de