„Wollen einfach nicht hart arbeiten“: Journalistin enthüllt Ursache für Meghans und Harrys Probleme

Von: Annemarie Göbbel

Kritik aus Großbritannien sind Meghan Markle und Prinz Harry gewohnt. Das harte Urteil einer renommierten US-Journalistin dürfte sie allerdings mitten ins Herz treffen.

Montecito – Meghan Markle (41) und Prinz Harry (38) mussten einen finanziellen Rückschlag hinnehmen, als ihr lukrativer Podcast-Vertrag mit Spotify „im gegenseitigen Einvernehmen“ beendet wurde. Meghans und Harrys Produktionsfirma Archewell Audio hatte nur eine einzige Podcast-Serie mit insgesamt zwölf Folgen für den Streaming-Riesen produziert, nachdem sie Ende 2020 den Deal über angeblich rund 20 Millionen Dollar (18 Millionen Euro) an Land gezogen hatten.

„Das, was mich am meisten stört, ist, dass sie [Meghan und Harry] nicht hart arbeiten wollen“

Die amerikanische Journalistin Megyn Kelly (52) sagte auf GB News, das Paar sei mit der geplatzten Kooperation „vor der Welt geoutet“ worden. Im Interview über den finanziellen Rückschlag der Sussexes mit Moderator Dan Wootton (40) bringt Megyn es nach ihrem Verständnis auf den Punkt: „Das, was mich am meisten stört, ist, dass sie nicht hart arbeiten wollen. Das war von Anfang an der Grund für ihre Probleme“. Sie legt nach: „Zwölf Episoden? Das schaffe ich in zwei Wochen – worüber beschwert sie sich? Das Problem ist, wenn man einen richtigen Job hat [. . .] dann muss man sich wirklich anstrengen, etwas Ellenbogenschmalz verwenden und sich vorbereiten“.

Schon zu royalen Zeiten, also vor dem Ausstieg des Paares als aktive Seniors im Dienste der britischen Krone, hätte es Prinz Harry und Meghan Markle gestört, ihren Job zu machen, behautet Kelly: „Das ist zu über 50 Prozent der Grund, warum sie die königliche Familie verlassen haben: Sie wollten nicht hart arbeiten. Sie wollten nur die ganzen Auszeichnungen, sie wollten nicht zu den Zeremonien zum Durchschneiden der Bänder gehen, sie wollten die Kronjuwelen tragen“.

Offizielle Erklärung zum Ende des Spotify-Vertrags In einer gemeinsamen Erklärung von Harrys und Meghans Medienunternehmen Archewell und Spotify hieß es, die Unternehmen hätten sich „einvernehmlich darauf geeinigt, getrennte Wege zu gehen, und sind stolz auf die Serie, die wir gemeinsam gemacht haben“. Meghan Markle ist angeblich auf der Suche nach einem neuen Vertragspartner.

„Sie dachten, sie würden die Nummer eins [der Podcast-Branche] sein“

Die erfahrene Journalistin geht weiter hart mit den Sussexes ins Gericht: „Und dann versuchten sie in der Podcast-Branche Fuß zu fassen und merken, dass es hart ist. Sie dachten, sie würden die Nummer eins sein“. Das Paar hätten übersehen, dass die harte Arbeit den Unterschied mache, fügt sie hinzu. Auch Spotify-Chef Bill Simmons (53), der das Podcast-Netzwerk Ringer gründete, hatte Meghan und Harry ins Visier genommen und bezeichnete sie nach der Bekanntgabe der Kündigung ihres Spotify-Vertrags als „f****** Abzocker“.

Die US-amerikanische Journalsitin und Fernsehmoderatorin Megyn Kelly kreidet Meghan Markle und Prinz Harry an, dass ihnen den Bereitschaft zu harter Arbeit fehlt (Fotomontage) © Nina Prommer/dpa & Icon Sportswire/Imago

Meghans Podcast „Archetypes“ hatte in seinem kurzen Leben mit Gästen wie Paris Hilton (42) Mindy Kaling (44), Mariah Carey (54) und Serena Williams (41) geglänzt, bis durch einen Zufall herauskam, dass Meghan die Interviews zum Teil gar nicht selbst geführt hatte. Verwendete Quellen: gbnews.com, skynews.com.au