„Wollte nicht raus“: Naddel schmiss Verona Pooth aus Dieter Bohlens Villa

Nadja Abd el Farrag erinnert der aktuelle Villa-Zoff zwischen Andreas Ellermann und Ex Patricia Blanco an alte Zeiten. Damals wollte Verona Pooth nicht aus Dieter Bohlens Villa - bis Naddel die Sache in die Hand nahm.

Hamburg – Der Konflikt zwischen dem Hamburger Millionär und Entertainer Andreas Ellermann (58) und dessen Ex-Partnerin Patricia Blanco (51) um seine Villa betrifft indirekt auch Nadja Abd el Farrag (58). Denn Ellermann unterstützt „Naddel“ schon länger dabei, sich ein neues Leben aufzubauen. „Allmählich nervt mich diese Geschichte mit der Blanco, der arme Andreas. Ich bin auch schon nervlich am Ende, werde ihm helfen“, sagte sie nun „Bild.de“.

Naddel packte Verona Pooths Sachen zusammen

Dass Blanco nicht aus Ellermanns Villa am Stadtrand von Hamburg ausziehen will, erinnert die 58-Jährige an alten Zeiten. Damals hatte sie Verona Pooth (55) – damals nach Feldbusch – aus der Villa ihres Lebensgefährten, Musikproduzent Dieter Bohlen (69), komplementiert. „Ich habe das vor knapp 20 Jahren genauso mit einer Frau Feldbusch gemacht“, so Naddel.

„Kurz nach der Las-Vegas-Hochzeit durfte sie nur ihre Koffer abholen. Sie hatte ihre Sachen natürlich schön in Dieters Wohnzimmer ausgebreitet. Ich habe zusammengepackt, die Koffer vor die Tür gestellt. Sie hat sie dann artig abgeholt und ihre Schlüssel abgegeben“, erinnert sie sich. Pooth habe auch nicht rausgewollt, „so wie Patricia jetzt“.

„Immer wieder wurde ich zurückgeholt“: Naddel spricht ehrlich über ihre Beziehung mit Dieter Bohlen

Nadja Abd el Farrag und Dieter Bohlen waren ab Anfang der 1990er Jahre mehr als zehn Jahre lang ein Paar – mit einer schlagzeilenträchtigen Unterbrechung. Denn der gebürtige Niedersachse war kurzzeitig mit Entertainerin Verona Pooth liiert und von 13. Mai 1996 bis 27. Mai 1997 sogar mit ihr verheiratet. Als diese nach nur wenigen Wochen scheiterte, sei Bohlen zu Naddel zurückgekehrt, wie sie schon vor ein paar Monaten im Interview verriet: „Rein, raus – immer wieder wurde ich zurückgeholt.“ 2001 kam dann das endgültige Liebes-Aus.

Doch Nadja Abd el Farrag findet nicht nur deutliche Worte für ihren Ex Dieter Bohlen. Außerdem geht sie ziemlich offen damit um, dass sie finanziellen Sorgen hat. Gleichzeitig gibt Naddel aber auch zu, ihr weniges Geld fleißig auszugeben. Verwendete Quellen: bild.de