Wow- statt Winkearme: Königin Letizia zeigt ihre Muskeln

Von: Susanne Kröber

Bei einem Besuch der spanischen Fußballnationalmannschaft der Frauen musste sich die durchtrainierte Königin Letizia wahrlich nicht vor den Profi-Sportlerinnen verstecken.

Madrid – Dass Königin Letizia (50) am liebsten ärmellose Outfits trägt, ist kein Wunder, sind ihre Oberarme doch perfekt definiert. Ihren makellosen Bizeps konnte die Gemahlin von König Felipe VI. von Spanien (55) jetzt bei einem Treffen mit der spanischen Fußballnationalmannschaft der Frauen in Szene setzen. Da gerieten Letizias aufmunternden Worte an die Spielerinnen vor ihrem Start bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland, die am 20. Juli startet, glatt zur Nebensächlichkeit.

Boxen, Cardio und ganz viel Fisch – so hält sich Königin Letizia fit

In einer weißen Hose von Carolina Herrera und einem gerippten Neckholder-Top von Massimo Dutti für vergleichsweise günstige 39,95 Euro setzte Königin Letizia wie Kate Middleton (41) in Ascot auf den Monochrom-Trend. Der Blick fiel aber unweigerlich auf Letizias Oberarme, die sie wie so oft bei offiziellen Terminen in den Fokus rückte. Wenn man sich das Fitnessprogramm der spanischen Königin so ansieht, darf sie allerdings auch zurecht stolz auf ihre Muskeln sein.

„Sie ist besonders diszipliniert bei ihren Sportübungen. Sie ist eine Frühaufsteherin und steht gegen 7 Uhr morgens auf“, verriet ein ehemaliger Palastmitarbeiter gegenüber Daily Express. „[Sie] nutzt diese erste Stunde normalerweise, um durch die Zarzuela-Gärten zu laufen. Die Königin hat auch einen persönlichen Trainer, der jeden Morgen in den Palast kommt. Sie trainiert im privaten Fitnessstudio der Familie und macht Kraftübungen, etwas Cardio und Boxen.“ Auch bei der Ernährung überlässt die Mutter von Prinzessin Leonor (17) und Prinzessin Sofía (16) nichts dem Zufall und setzt auf mediterrane Gerichte und die Perricone-Diät.

Die Perricone-Diät Die Perricone-Diät soll nicht nur gut für die Figur sein, sondern auch Falten effektiv bekämpfen – und das schon nach drei Tagen. Erfunden hat es US-Dermatologe Dr. Nicholas Perricone, der nach jahrelangen Untersuchungen zu dem Ergebnis kam, dass Entzündungen im Körper die Faltenbildung begünstigen. Wichtigster Bestandteil der Perricone-Diät sind die in Fisch enthaltenen Omega-3-Fettsäuren. Lachs, Tofu und Putenbrust sollen ebenso zur Ernährung gehören wie Vollkornbrot, Hülsenfrüchte, Avocado, Paprika, Tomate oder Ananas. Zudem setzt Perricone auf sogenannte Anti-Aging-Superfoods wie Açai-Beeren, Sprossen oder Peperoni. Verzichtet werden sollte auf Lebensmittel mit hohem glykämischen Index.

Königin Letizia trägt am liebsten ärmellose Outfits – kein Wunder, bei diesen definierten Oberarmen

Letizias hartes Training zahlt sich aus: Winkearme sind bei der spanischen Königin definitiv Fehlanzeige. (Fotomontage) © IMAGO/CordonPress/ABACAPRESS

Letizias früherer Personal Trainer José Ignacio Hernández-Coronado bestätigte außerdem gegenüber Daily Mail, dass sich Spaniens Königin beim Workout – Überraschung – auf ihre Arme konzentriert, dabei trainiere sie sowohl mit Eigengewicht als auch mit Gewichten. Beim Treffen mit den Fußballerinnen der spanischen Nationalmannschaft bekam Letizia jetzt allerdings ein Geschenk, das ihren viel bewunderten Bizeps nicht zur Geltung bringen dürfte.

Königin Letizia bekam ein personalisiertes Trikot mit der Rückennummer 12 überreicht, unterschrieben von allen Nationalspielerinnen. Ihre Fußballbegeisterung hatte die frühere Journalistin in der Vergangenheit schon des Öfteren unter Beweis gestellt und mit Ehemann Felipe zahlreiche Spiele besucht. Zuletzt hatte Letizia bei der Krönung von König Charles III. (74) für ein modisches Highlight gesorgt – in ihrem Schößchenkostüm von Carolina Herrera in zartem Pink überstrahlte sie Charlène von Monaco (45) bei deren Trostlos-Auftritt. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk, Instagram