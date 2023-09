„Wuff“ als Begrüßung: „Wer wird Millionär?“-Kandidat macht Günther Jauch ratlos

Von: Lisa Klugmayer

Als „Wer wird Millionär“-Moderator hat Günther Jauch immer alle Antworten. Doch bei der außergewöhnlichen Begrüßung von Kandidat Andreas ist auch der Moderator ratlos.

Köln – Andreas van Zadelhoff aus Hamburg schafft es am Montagabend (11. September) auf den Rate-Stuhl gegenüber von Günther Jauch (66). Nachdem die 500-Euro-Frage geschafft ist, muss der „Wer wird Millionär“-Moderator ihn dann aber doch etwas Privates fragen: Warum begrüßen sich Andreas und seine Freundin mit Tierlauten?

„Hallo“ kann jeder und auch „Moin“ ist Andreas van Zadelhoff wohl zu Mainstream. Denn der „Wer wird Millionär“-Kandidat und seine Freundin haben eine außergewöhnlich tierische Art, sich zu begrüßen. Denn die beiden bellen sich an. Kein Witz. Der Hamburger und seine bessere Hälfte begrüßen sich mit einem „Wuff“.

„Interessante Kommunikation“, stellt Günther Jauch erstaunt fest. Eine Frage hat er dann aber doch noch: „Wessen Erfindung ist das?“ „Ich glaube, es war einfach da“, antwortet Freundin Doro. „Ganz natürlich“, ergänzt Andreas. Diese außergewöhnliche Begrüßung scheint Günther Jauch aber nicht loszulassen. „Wenn Sie mal heiraten, steht das dann auch in ihren Ringen drinnen?“, fragt er weiter. „Nicht ganz“, schmunzelt der Hamburger. Denn anstatt auf ihre Eheringe soll „Wuff“ tatsächlich auf die Haut der beiden.

„Wer wird Millionär?“ nicht nur in Deutschland ein Hit – TV-Show mit etlichen Ablegern:

Nicht nur hierzulande ist „Wer wird Millionär?“ seit Jahren ein echter Quotenhit, auch international hat sich die ursprünglich aus Großbritannien stammende TV-Show (dort: „Who Wants to Be a Millionaire?“) zu einem regelrechten Massenphänomen entwickelt. In über 100 Staaten weltweit, darunter Albanien, Österreich, Belgien, Türkei, Niederlande, Italien, Vietnam, Polen, Portugal und Schweiz, wurde die Quizshow lizenziert. Der Sendungsablauf, die Optik sowie die Musik sind dabei oftmals nahezu identisch.