„Wunderschön!“: Kate Middleton und Camilla begeistern Fans beim Covershooting

Von: Annemarie Göbbel

Herzogin Camilla und Kate Middleton fotografierten zusammen als Model und Fotografin den Titel des „Country Life“-Magazin. Die Fans sind euphorisch. © Chris Jackson/dpa

Kate Middleton schießt längst nicht nur die offiziellen Porträts ihrer Kinder. Ihre Fans feiern sie einstimmig als professionelle Fotografin. Jetzt drückte die Herzogin sogar den Abzug für das Cover des „Country Life“ Magazins, das Camilla zum 75. Geburtstag eine Ausgabe widmet.

Wiltshire – Wenn die Herzogin von Cambridge (40) ihren Finger auf den Abzug einer Kamera legt, kann sich das Ergebnis sehen lassen. Nicht nur die Fans der Amateurfotografin feiern ihre Bilder und das brandneue Titelfoto, das Kate Middleton von der Herzogin von Cornwall (74) für das Magazin „Country Life“ geschossen hat. Auch Herausgeber Mark Hedges (58) denkt schon über den nächsten Auftrag für Kates scharfes Auge nach.

„Country Life“ holt sich mit Kate und Camilla royale Power im Doppelpack

Der Anlass ist ein doppeltes Jubiläum. Herzogin Camilla begeht am 17. Juli ihren 75. Geburtstag und das Magazin „Country Life“ feiert seine 125. Jubiläumsausgabe mit der Schwiegertochter der britischen Queen Elizabeth II. (96). Die Fans überschlugen sich vor Lob für Kates Magazinporträts und gratulierten zur „gelungenen Zusammenarbeit“ zwischen der „#DuchessofCornwall und der #DuchessofCambridge“, wie ein Fan schrieb und hinzufügte: „Ich liebe es!!!“.

Starfotografin Kate inszenierte ihr Model Herzogin Camilla entspannt auf einer Bank mit einem Korb voller Blüten bereit zum Einpflanzen. Als Location dient der Landsitz Ray Mill House in Lacock in Wiltshire der Herzogin von Cornwall, deren Gärten ihr sonst als Rückzugsort dienen. Ein weiteres Bild zeigt die dreifache Mutter in Aktion gebückt, den Blick auf die Ehefrau des Thronfolgers Prinz Charles (73) geheftet.

„Die DoC [Duchess of Cambridge] könnte in einem anderen Leben eine professionelle Fotografin sein“, notiert ein Royal-Fan über Kate, der ihre Leidenschaft auch als Schirmherrin der „Royal Photographic Society“ zugutekommt. „Kate sollte einen Bildband mit ihren Fotos veröffentlichen“ schlägt ein weiterer User war. Ein Dritter antwortete enthusiastisch: „Also ich könnte fast weinen, wenn ich mir das ansehe! Wunderschön!“

Zur „prächtige Szene“ kann sich Herausgeber Mark Hedges selbst gratulieren. Für ihn ist es nur ein Anfang. Kate, deren Bilder auch in einer Ausstellung im Londoner Imperial War Museum ausgestellt wurden, dürfte bald von weiteren Magazinen gebucht werden: „Die Fotos sind großartig und wir würden uns freuen, der Herzogin von Cambridge einen weiteren Auftrag anbieten zu dürfen“, kündigte er bereits an. Verwendete Quellen: hellogmagazin.com