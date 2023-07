So profitieren Schlagerstars sogar noch nach Auftritt in „Giovanni Zarrella Show“

Teilen

Die „Giovanni Zarrella Show“ ist eine der erfolgreichsten deutschsprachigen Schlagersendungen. Sogar auf die Hitparaden hat das ZDF-Format Einfluss.

Dortmund – Wer hätte gedacht, dass Ex-Bro’Sis-Star Giovanni Zarrella (45) einmal einer der beliebtesten Schlagermoderatoren Deutschlands wird? Doch mit seiner „Giovanni Zarrella Show“ hat sich der Schmusesänger in kürzester Zeit in die Herzen der TV-Zuschauer befördert. Das Format ist zweifelsohne die erfolgreichste Musikgala im ZDF und wenn man den einschlägigen Expertenberichten Glauben schenken darf, scheint Zarrella dem bisher unangefochtenen Schlagerkönig Florian Silbereisen (41) dicht auf den Fersen zu sein.

„Giovanni Zarrella Show“ trumpft mit etlichen Stars auf

In seiner nach ihm selbst benannten ZDF-Show begrüßt Giovanni Zarrella regelmäßig das Who-is-who der deutschen Entertainmentbranche. Und auch am vergangenen Wochenende konnte sich die Gästeliste der Abendsendung durchaus sehen lassen.

Die schönsten Momente der „Giovanni Zarrella Show“ in Bildern Fotostrecke ansehen

Unter anderem Oli P. (44), Maite Kelly (43) und Nino de Angelo (59) begeisterten das Publikum in der Dortmunder Westfalenhalle mit ihren Gesangseinlagen. Die Auftritte haben sich für die Schlagerstars derweil offenbar auch in Sachen Chartplatzierung gelohnt.

Wer in der „Giovanni Zarrella Show“ singt, hat gute Chancen auf einen Charterfolg

Wie unter anderem das Onlineportal schlagerprofis.de berichtet, konnten einige der Stars, die am vergangenen Samstag (22. Juli) in der „Giovanni Zarrella Show“ zu Gast waren, ihre bisherigen Chartplatzierungen im Nachgang der Sendung verbessern. Oli P., der vor kurzem sein neues Album „Hey Freiheit“ auf den Markt brachte, stieg beispielsweise auf Platz 4 in die Midweekcharts ein. Für den ehemaligen „GZSZ“-Star könnte das der bis dato größte Charterfolg seiner Karriere werden.

Für viele Schlagerstars hat sich der Auftritt bei Giovanni Zarrella einmal mehr gelohnt © Christian Schroedter/Imago

Auch bei Nino de Angelo mit „Von Ewigkeit zu Ewigkeit“ und Maite Kelly mit „Love, Maite“ machten sich die Auftritte in der „Giovanni Zarrella Show“ in den Hitparaden bemerkbar. Selbstverständlich profitiert auch Gastgeber Zarrella von dem Erfolg seiner Show: Sein neuer Song „Per Sempre“ konnte sich ebenfalls auf Platz 68 in den Midweekcharts platzieren. Obwohl Giovanni Zarrella die bisher größte Ausgabe seiner ZDF-Show feierte, gab es für den Schlagerstar kein Vorbeikommen an Florian Silbereisen (41). Verwendete Quellen: schlagerprofis.de, mtv.de, offiziellecharts.de