ZDF-Serien immer unorigineller: „Bergretter“ kupfert dreist bei „Bergdoktor“ ab

Von: Jonas Erbas

Dank alpiner Kulisse und spannender Wendungen bescheren „Der Bergdoktor“ und „Die Bergretter“ dem ZDF zuverlässig gute Quoten. Dramaturgisch zeichnet sich nun allerdings ein auffällige Parallele ab.

Ramsau am Dachstein – Im Frühjahr lag der Donnerstagabend noch fest in den Händen des „Bergdoktors“, doch mit dem dramatischen Ende der 16. Staffel musste schnell Nachschub her: Den Sendeplatz übernahmen Markus Kofler (Sebastian Ströbel, 46) und seine „Bergretter“, die am 2. März in Runde 14 gingen. Auffällig: Sowohl für den Bergwacht-Chef als auch für Dr. Martin Gruber (Hans Sigl, 53) haben sich die Drehbuchautoren der jeweiligen ZDF-Serie einen ähnlichen Spannungsbogen ausgedacht. Zufall?

„Bergretter“-Spannungsbogen ähnelt „Der Bergdoktor“ – auch Markus Kofler will Österreich verlassen

Achtung, Spoiler: Für „Bergretter“-Protagonist Markus Kofler läuft es derzeit nicht gerade blendend: Gleich zum Staffelauftakt traf ihn der Tod von Kommissarin Jessika Pollath (Max Warwel, 40) schwer, zudem muss er sich mit der streitsüchtigen Gemeinderätin Elisa Rödder (Sonja Kirchberger, 58) herumschlagen und erlebt hautnah mit, wie sich seine Exfreundin Katharina (Luisa Bähr, 43) in einen anderen Mann verguckt. Da kommt ihm der Vorschlag seiner neuen Bekanntschaft Nina (Josephin Busch, 36), sie auf eine Bergtour nach Nepal zu begleiten, gerade recht.

„Ich schließe mich einer Expedition im Himalaya an, dann bin ich erstmal weg“, lässt er das „Bergretter“-Team am Ende der Folge „Giftiges Erbe“ (läuft am 6. April um 20:15 Uhr im ZDF) wissen. Ein nahezu identisches Szenario haben aufmerksame ZDF-Zuschauer in diesem Jahr allerdings schon bei „Der Bergdoktor“ gesehen: Dort saß Hans Sigl kurz vor dem Staffelfinale bereits auf gepackten Koffern, um nach einem heftigen Familienstreit in New York sein Glück zu versuchen – ein Plan, den der titelgebende Protagonist der Serie allerdings natürlich in letzter Sekunde über den Haufen werfen muss.

Kurios: „Bergretter“-Liebling heißt wie der Bergdoktor In 38 Folgen führte Andreas Marthaler (Martin Gruber, 52) das „Bergretter“-Team an, bis er unter dramatischen Umständen in Folge 6 der sechsten Staffel („Abgeschnitten“) in den Tod stürzte. Gerade aufmerksamen ZDF-Zuschauern dürfte aufgefallen sein: Der ehemalige „Bergretter“-Hauptdarsteller hat einen prominenten Namensvetter. Der von Hans Sigl (53) verkörperte Bergdoktor in der gleichnamigen Serie heißt ebenfalls Martin Gruber.

Angedeutete Ausstiege bei „Bergretter“ und „Bergdoktor“ nur Handlungselement

Dass Bergwacht-Chef Markus Kofler seinen Bergrettern den Rücken kehrt, ist demnach nicht mehr als ein dramaturgischer Kniff, mit dem wohl primär die ZDF-Zuschauer bei der Stange gehalten werden sollen – genau wie bei den New-York-Plänen von Bergdoktor Martin Gruber. Der angedeutete, plötzliche Ausstieg ist in beiden Fällen also nicht mehr als Teil des Drehbuchs.

Bei „Der Bergdoktor“ und „Die Bergretter“ setzte man jüngst auf ein und dasselbe Handlungselement: Um die Spannung aufrechtzuerhalten, wollten die Drehbuchautoren sowohl Dr. Martin Gruber (Hans Sigl, l.) als auch Markus Kofler (Sebastian Ströbel) ins Ausland schicken – eine auffällige Parallele … © Screenshot/ZDF/Der Bergdoktor & ZDF/Barbara Bauriedl

Dafür spricht auch, dass bereits seit dem 7. Februar die 15. „Bergretter“-Staffel entsteht, die im Frühjahr 2024 ausgestrahlt werden soll – mit dabei: Sebastian Ströbel, der schon Jahre vor seiner „Bergretter“-Rolle ein echter Frauenschwarm war. Verwendete Quellen: „Der Bergdoktor“ (ZDF; Staffel 16), „Die Bergretter“ (ZDF; Staffel 14), diebergretter.info