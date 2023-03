ZDF streicht „Bergretter“-Folge am Donnerstag aus dem TV-Programm

Die erste Folge der neuen „Die Bergretter“-Staffel endete mit einem spannenden Cliffhanger. Doch wie es weiter geht, erfahren Fans erst übernächste Woche.

Mainz – Spannender hätten die Produzenten von „Die Bergretter“ den Auftakt der 14. Staffel nicht machen können. Seit letzten Donnerstag (2. März 2023) bangen Fans um Hauptkommissarin Jessika Pollath. Wird sie den Sturz von der Felswand überleben? Doch auf diese Antwort müssen TV-Zuschauer länger warten als sonst. Denn das ZDF kickt Markus Kofler und Co. diese Woche aus dem Programm.

Dramatischer Staffelauftakt bei „Die Bergretter“: Überlebt Hauptkommissarin Jessika Pollath?

Die 16. Staffel von „Der Bergdoktor“ ist nun auch schon vorbei. Trotzdem müssen Fans nicht auf österreichische Gipfelärzte verzichten, denn „Die Bergretter“ startete letzten Donnerstag mit neuen Folgen. Der Staffelauftakt endete dann auch gleich mit einem dramatischen Cliffhanger. Hauptkommissarin Jessika Pollath (Maxi Warwel) stürzt rücklings eine meterhohe Klippe hinab und landet im eiskalten Wasser. Wird sie überleben?

Diese Frage wird erst in der nächsten Folge beantwortet. Doch auf diese müssen Fans diese Woche etwas länger warten als sonst. Denn das ZDF zeigt die zweite Folge der 14. „Die Bergretter“-Staffel nicht wie geplant am 9. März, sondern erst eine Woche später am 16. März.

Kurios: „Bergretter“-Liebling heißt wie der Bergdoktor In 38 Folgen führte Andreas Marthaler (Martin Gruber, 52) das „Bergretter“-Team an, bis er unter dramatischen Umständen in Folge 6 der sechsten Staffel („Abgeschnitten“) in den Tod stürzte. Gerade aufmerksamen ZDF-Zuschauern dürfte aufgefallen sein: Der ehemalige „Bergretter“-Hauptdarsteller hat einen prominenten Namensvetter. Der von Hans Sigl (53) verkörperte Bergdoktor in der gleichnamigen Serie heißt ebenfalls Martin Gruber.

ZDF streicht „Bergretter“-Folge am Donnerstag aus dem TV-Programm

Der Grund für die ungewohnt lange „Die Bergretter“-Pause? Die ZDF-Verfilmung von „Der Schwarm“. Für die Bestseller-Verfilmung hat das ZDF ganze vier Tage im TV-Programm geblockt. Premiere feierte „Der Schwarm“ am 6. März – mit Erfolg. Mehr als sechs Millionen Menschen schalteten ein. Seitdem sind täglich zwei weitere Folgen zu sehen. Am Donnerstag zeigt das ZDF dann schließlich das große Finale – da haben „Die Bergretter“ nun mal den Kürzeren gezogen.

Wer nicht so lange warten kann, kann aber in der ZDF-Mediathek vorbeischauen. Dort sind bereits die zweite und dritte Folge der „Bergretter“ zu sehen.

Zwar haben sich viele Menschen „Der Schwarm“ angeschaut, besonders begeistert waren allerdings die wenigsten. Bei den Zuschauern fällt die ZDF-Produktion leider durch. Im Netz liest man Kommentare wie „Thema verfehlt, setzen 6“ oder „Wie kann man ein so wunderbares Buch so vergurken?“ Verwendete Quelle: ZDF