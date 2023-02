Wegen 3-Finger-Regel wollte Mark Keller nicht beim Bergdoktor mitspielen

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Bei „Der Bergdoktor“ spielt Mark Keller die Rolle des Dr. Alexander Kahnweiler. Martin Gruber hätte aber fast ohne ihn auskommen müssen.

Ellmau – Bei „Der Bergdoktor“ steht vor allem das oftmals chaotische Privatleben von Dr. Martin Gruber (Hans Sigl, 53) im Mittelpunkt. Bei allem Familiendrama und Schicksalsschlägen kann sich der sympathische Landarzt aber auf einen guten Freund stets verlassen: Dr. Alexander Kahnweiler (Mark Keller, 57). Die beiden Mediziner gehen gemeinsam durch dick und dünn und sind heute ein eingeschweißtes Team – das es aber fast nicht gegeben hätte.

„Gegenspieler von Martin Gruber“: Rolle von Bergdoktor-Star Mark Keller war anfänglich ganz anders

Bevor das ZDF am 23. Februar das „Bergdoktor“-Staffelfinale „Der Weg zurück“ zeigt, macht Mark Keller sowohl Werbung für seine Musikkarriere als auch für die Heimatserie, aus der er seit 2008 nicht mehr wegzudenken ist. „Das ist so eine schöne Serie“, erklärt er im Interview mit SWR1, „Ich kann‘s immer nur erzählen, das ist so ein kleines Glück und großes Glück für mich gewesen, dass ich diese Rolle bekommen habe.“

Die Ärzte Alexander Kahnweiler und Martin Gruber sind das „Bergdoktor“-Dreamteam schlechthin. Zuerst wollte Mark Keller die Rolle aber nicht – denn sie war ihm zu klein. © Screenshot/SWR1; ZDF/Erika Hauri (Fotomontage)

Bei aller Euphorie über seine Zeit bei „Der Bergdoktor“ verrät Mark Keller aber auch ein überraschendes Detail: Den Alexander Kahnweiler, den man heute kennt, gab es so anfänglich gar nicht. „Die haben eine neue Serie geplant und haben mich angefragt, ob ich diese Rolle spielen wollte“, blickt er zurück und erklärt: Die Figur des Chefarztes war, als er damals das Drehbuch bekommen hatte, ziemlich klein, weitaus weniger humorvoll als heute und diente lediglich als Kontrahent von Martin Gruber.

Hans Sigls geheime Gastrolle bei „Der Bergdoktor“ Seit 2008 verkörpert Hans Sigl bei „Der Bergdoktor“ den Titelhelden Martin Gruber. Das aufregende Leben des Landarztes begeistert mit jeder Folge Millionen von treuen Fans und hat seinen Schauspieler zu einem der größten Stars der deutschen Fernsehlandschaft gemacht. Was aber die wenigsten wissen: Die Rolle als Sohn von Lisbeth Gruber ist nicht Hans Sigls erster Bergdoktor-Auftritt. Denn zehn Jahre bevor er in den weißen Arztkittel schlüpfte, war er bereits als Taxifahrer in der beliebten Serie zu sehen, die damals noch bei Sat.1 lief und bei der mit Gerhard Lippert ein ganz anderer Bergdoktor im Mittelpunkt stand. Wer weiß – vielleicht wird ein Komparse aus dem ZDF-Remake ja dann eines Tages der Nachfolger von Hans Sigl? (Quelle: fuersie.de)

„Habe bis jetzt nur Hauptrollen gespielt“: Mark Keller wollte Bergdoktor-Rolle erst ablehnen

Heute ist Alexander Kahnweiler fester Bestandteil der Bergdoktor-Familie, wegen des kleinen Umfangs des Parts hätte Mark Keller ihn aber fast abgelehnt. „Ich wollte die Rolle erst so gar nicht spielen und die war auch viel zu klein. Ich habe dann den 3-Finger-Test gemacht“, erinnert er sich. Was es damit auf sich hat, erklärt er auch: Man nimmt drei Finger und blättert an verschiedenen Stellen durch ein Drehbuch, um zu überprüfen, wie oft eine Rolle darin vorkommt.

„Kann es sein, dass die Rolle da überhaupt drin ist? Was ist denn das für eine Rolle?“, erinnert sich der gelernte Kfz-Mechaniker an ein Gespräch mit seiner Agentin Angelika Reuter, „Ich habe bis jetzt nur Hauptrollen gespielt, was ist das?“ Am Ende sei es aber sie gewesen, die ihn davon überzeugen konnte, Alexander Kahnweiler eine Chance zu geben. „Es ist ja auch immer noch eine kleine Rolle, aber die war auch so ernst geschrieben“, blickt Mark Keller zurück, „Aber dann habe ich gesagt, ich mache das, weil ich musste ja an meine Familie denken, an meine zwei Jungs.“

Familiendrama, Tränen und Abschiede: Die 16. „Bergdoktor“-Staffel in Bildern Fotostrecke ansehen

Heute kann sich Mark Keller darüber freuen, dass er die Rolle des Alexander Kahnweiler trotz seiner anfänglichen Bedenken dann doch noch angenommen hat. Denn seine enge Freundschaft mit Martin Gruber lässt die Herzen der Fans höher schlagen, die sich jährlich zu den Bergdoktor-Fantagen in Ellmau zusammenfinden, um den Serienstars ganz nah zu kommen. Nach einem etwas fragwürdigen Satz zum „Bergdoktor“-Erfolg musste Mark Keller in seinem SRW1-Interview allerdings zurückrudern. Verwendete Quellen: swr1.de, fuersie.de