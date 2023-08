Tiefe Narbe im Gesicht: Fotos zeigen Helene Fischer bei Privat-Auftritt

Von: Diane Kofer

Teilen

Im Juni musste Helene Fischer nach einem Trapez-Unfall ihr Konzert abbrechen. Noch immer ist die tiefe Narbe im Gesicht der Schlagersängerin zu sehen.

Gütersloh – Helene Fischer (39) ist 2023 im Dauereinsatz: Die Schlagersängerin ist bis in den Herbst hinein auf Tour und zahlreiche Fans freuen sich darauf, ihr Idol live zu sehen. Allerdings gab es dabei bereits böse Zwischenfälle – nach einem Sturz bei den Proben kam es auch noch zu einem schweren Trapez-Unfall beim Konzert am 18. Juni in Hannover. Mit blutverschmiertem Gesicht und tiefer Wunde an der Nase musste Helene die Show damals abbrechen. Jetzt feierte sie ihr Bühnencomeback in privatem Rahmen – mit Narbe im Gesicht.

Private Aufnahmen zeigen Schlagerstar Helene Fischer mit tiefer Narbe auf der Nase

Zwei Monate sind vergangen, seit sich die 39-Jährige bei einer spektakulären Performance schwer verletzt hat. Während sie ihren Hit „Wunden“ zum Besten gab, stürzte sie sich mit dem Trapez in die Tiefe und knallte mit dem Gesicht gegen die Trapezstange. Blutüberströmt performte Helene Fischer zwar weiter – musste das Konzert kurz darauf aber abbrechen. Zuletzt hatte man die „Atemlos“-Interpretin dann nur selten in der Öffentlichkeit gesehen. So blieb den Fans das tiefe Wundmal in ihrem Gesicht verborgen.

„Die große Schlagerstrandparty“ mit Florian Silbereisen in Bildern Fotostrecke ansehen

Am Samstag, dem 19. August, trat die Künstlerin bei einer Firmenfeier in Gütersloh auf. Vor etwa 10.000 Zuschauern feierte sie nach dem schweren Unfall ein kleines Comeback. Auf privaten Aufnahmen, die Bild vorliegen, ist deutlich zu erkennen: Noch immer hat Helene eine tiefe Narbe in ihrem Gesicht. Vom Nasenansatz bis unter ihre linke Augenbraue hebt sich ein dunkles Mal ab. Das Überbleibsel ihrer Verletzung hinderte die Schlager-Ikone allerdings keineswegs daran, mit einem strahlenden Lächeln auf der Bühne zu stehen und der Menge ordentlich einzuheizen.

Weitere Helene-Fischer-Konzerte 2023 25. bis 30. August 2023: Köln 5. bis 10. September: Wien 13. September: Arnhem 19. bis 24. September: Zürich 26. September bis 1. Oktober: München 3. bis 8. Oktober: München

Angst vor Absage der Weihnachtsshow: Helene Fischer gibt einen Hinweis

Auch wenn sie bei dem Auftritt in Gütersloh eher elegant statt sportlich unterwegs war – und auf spektakuläre Showeinlagen verzichtet hat – dürfte den Fans klar sein, dass die Entertainerin bald auch wieder mehr Risiken eingehen wird. Ganz besonders sehnen die Schlagerliebhaber wieder die Weihnachtsshow der gebürtigen Russin herbei. Ihr Manager Uwe Kanthak deutete zuletzt jedoch gegenüber RTL an, dass sie bei der Planung vor großen Problemen stehen.

„Wir sind in der Planung, aber die Kosten sind derartig gestiegen, dass es keinen Spaß mehr macht“, erklärte der Berater. Die Schlagerprinzessin selbst scheint sich hingegen weniger Sorgen zu machen. Bei dem Privatkonzert äußerte sich Helene Fischer zuversichtlich zu den Weihnachtsshow-Plänen. Verwendete Quellen: Bild.de, RTL