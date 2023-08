Roland Kaiser zeigt zum ersten Mal seine Enkelkinder

Roland Kaiser gewährt seltene Einblicke in sein Familienleben. Auf Instagram teilt der Schlagerstar nun erstmals private Schnappschüsse, auf denen auch seine Enkelkinder zu sehen sind.

Münster - Der Schlagersänger Roland Kaiser (71) gewährt seinen Fans auf seinem offiziellen Facebook-Account seltene Einblicke in sein Privatleben. Dort veröffentlichte Kaiser nun Bilder von seiner „Tour-Pause“, die er in seinem Anwesen in Münster verbringt.

Auf den Bildern sind sein Sohn Jan, sein Stiefsohn Tim sowie dessen Ehefrau Annika zu sehen. Außerdem ist sein „guter Freund“, der Unternehmer Thomas Hagedorn (52), auf den Bildern präsent. Besonders ins Auge fallen jedoch Roland Kaisers Enkelkinder Mia und Mats, die zweifelsohne die eigentlichen Stars der privaten Schnapschüsse sind.

Die kleinen „Kaiser“: Enkelkinder Mia und Mats

Die kleine Mia sitzt auf einem Schnappschuss auf dem Schoß ihres Opas. Mit beiden Händen zerknautscht sie sein Gesicht. Auf einem anderen Bild ist Mia mit ihrem kleinen Bruder Mats zu sehen. Allerdings sind die beiden nur aus großer Entfernung in einer Spielecke im Garten zu erkennen.

Die Identität seiner Enkelkinder hat der Schlagersänger jedoch bisher der Öffentlichkeit vorenthalten. Erst im Dezember 2019 verriet Moderator Florian Silbereisen (42) bei „Adventsfest der 100.000 Lichter“, dass der Schlagerstar bereits Großvater ist. Mehr wurde zum damaligen Zeitpunkt nicht verraten. Nun ist jedoch klar, dass Stiefsohn Tim und seine Frau Annika die stolzen Eltern von Mia und Mats sind.

Roland Kaiser: Erste Bilder mit Enkelin im März

Es war erst im März dieses Jahres, als Roland Kaiser erstmals ein Bild mit seiner Enkelin Mia auf Instagram teilte. Das Bild zeigt die „kleine Kaiserin“ an der Hand ihres Großvaters, während sie gemeinsam durch den Backstage-Bereich schlendern. Dabei blieb ihr Gesicht verborgen.

In den sozialen Medien teilt Roland Kaiser Schnappschüsse von seinen Enkelkindern. © Instagram/rolandkaiseroffiziell

Roland Kaiser hat insgesamt drei leibliche Kinder. Sein Sohn Henrik stammt aus seiner zweiten Ehe mit der Schauspielerin Anja Schüte (58). Mit seiner dritten Frau Silvia Keiler hat er die beiden Kinder Jan und Annalena. Letztere betreibt gemeinsam mit ihrem Vater die renommierte Künstleragentur „Kaiser & Kaiser“. Stiefsohn Tim ist ein Kind aus Silvias erster Ehe. Anfang August fand zum 20. Mal die „Kaisermania“ statt. Bei den Songtexten war Roland Kaiser aber offenbar auf Hilfe angewiesen. Verwendete Quellen: Facebook, Instagram