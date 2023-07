„Fühlt sich wie Heimat an“: Zieht Anna Ermakova bald nach Deutschland?

Beim Chio in Aachen

Anna Ermakova fühlt sich in Deutschland sehr wohl. Das hat sie schon während „Let‘s Dance“ mehrmals erwähnt. Aber würde die Tochter von Boris Becker tatsächlich ihre Heimat London verlassen?

Aachen – „Let‘s Dance“-Siegerin Anna Ermakova (23) hat erneut ihre Liebe zu Deutschland bekräftigt. „Ich liebe die Zeit, die ich hier verbringe. In Deutschland zu leben macht mir Spaß“, sagte die gebürtige Londonerin am Rande der Eröffnungsveranstaltung des internationalen Pferdesport-Turniers CHIO in Aachen dem Sender RTL. Das Event besuchte sie zusammen mit ihrer Mutter Angela Ermakova (55).

Zieht Anna Ermakova bald nach Deutschland?

Ob Anna sich wohl auch vorstellen kann, komplett nach Deutschland zu ziehen? „Das Ganze fühlt sich wie Heimat an. Jetzt gerade ist es schön, aber mein Zuhause, meine Mama, meine Freunde sind in London“, winkte sie vorerst ab. Dennoch ist ein Umzug offenbar nicht ausgeschlossen: „Es kommt auch drauf an, was ich hier in Deutschland für Möglichkeiten habe und was als Nächstes kommt“, sagte sie und fügte hinzu: „Ich bin glücklich hier.“

Dass sie sich in Deutschland so wohlfühlt, könnte nicht nur an ihrem großen Erfolg bei der jüngsten „Let‘s Dance“-Staffel (RTL) liegen, bei der sie sich zusammen mit Tanzprofi Valentin Lusin (36) den Titel „Dancing Star 2023“ erarbeitete. Vor und hinter den Kulissen der TV-Show eroberte die Britin die Herzen der anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie des Publikums.

„Besenkammeraffäre“: Anna Ermakova ist total frustriert über die Geschichte ihrer Zeugung Anna Ermakova äußert sich selbst nur sehr selten über die „Besenkammeraffäre.“ „Wenn mich jemand kennenlernt und meinen Namen hört, ist das immer ein Thema und um darüber hinweg zu stehen, muss man sich ein dickes Fell zulegen. [...] Jedes Mal fühlt es sich so an, als müsste ich mich neu beweisen, um davon wegzukommen“, verriet sie jedoch jüngst in einem Interview. (Quelle: rtl.de)

Anna Ermakova fühlt sich in Deutschland richtig wohl

Schon damals war ihr in den Statements im Rahmen der Sendungen und in ihren Social-Media-Posts anzumerken, dass es ihr hier gefällt. Und vielleicht trägt auch ein bisschen dazu bei, dass ein Teil ihrer Wurzeln in Deutschland liegt, denn Anna Ermakova ist die Tochter von Tennis-Legende Boris Becker (55).

+ Anna Ermakova fühlt sich in Deutschland sehr wohl. Das hat sie schon während „Let‘s Dance“ mehrmals erwähnt. Aber würde die Tochter von Boris Becker tatsächlich ihre Heimat London verlassen? © IMAGO/Agentur Baganz

Anna Ermakova liebt Deutschland und Deutschland liebt sie. So brachte Anna Ermakova das Publikum mit ihrem Auftritt im ZDF-Fernsehgarten in Wallung. Letztendlich musste sogar das Sicherheitspersonal anrücken. Verwendete Quellen: RTL.de

Rubriklistenbild: © IMAGO/Agentur Baganz