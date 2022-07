„Ziemlich rebellisch“: Charlène von Monaco zeigt dem Vatikan-Dresscode die kalte Schulter

Ja so kann man unterschiedlicher Meinung sein.

Ich habe gelernt, dass es ein Zeichen von Demut ist, dass man sein Haar bedeckt, wenn man in der Kirche an einer Messe teilnimmt. Ja es ist ein Relikt aus der Vergangenheit, aber es ist auch Teil der Verhaltensregeln. Ich kann mir nichts besseres vorstellen, das ich Gott gegenüber oder auch dem Papst so meine Demut und Anerkennung ausspreche.

Übrigens hatte ich noch nie Zuneigung zur Fürstin empfunden. Mit der Kleidung in Schwarz und dem Schleier im Haar, hat sie aber einen Pluspunkt bei mir gewonnen. Sie war/ist krank und deshalb denkt sie anders als Menschen, denen es gut geht und die deshalb nicht weiter als 2 m denken. Natürlich gibt es Ausnahmen, aber die sind selten.