Streit um Camillas Krone: Darf Charles Frau das Prunkstück wegen gestohlener Diamanten tragen?

Streit um 105-Karäter. Der berühmte Koh-i-Noor-Diamant auf der Krone der Königinmutter bewegt die Nationen. Was wird aus der Idee, Camilla damit zur Königin zu machen?

London – Am 6. Mai wird König Charles III. (73) offiziell die Insignien seiner Herrschaft über Großbritannien überreicht bekommen. Camilla (75) wird an seiner Seite zur Königin gekörnt werden. Als zum ersten Mal darüber gesprochen wurde, dass Camilla ebenfalls eine Krone bekommen sollte, wurde vorläufig vereinbart, sie mit der Krone der verstorbenen Königinmutter (101, † 2002) auszuzeichnen, berichtet Mailplus.

Das unbezahlbare Prachtstück ist mit 2.800 Diamanten besetzt, wobei das vordere Kreuz den berühmten Koh-i-Noor-Diamanten mit 105 Karat trägt, einen der größten geschliffenen Diamanten der Welt. Anhaltende Kontroversen überschatten den Besitz. Mehrere Länder, neben Indien als Ursprungsland des Steines, erheben Ansprüche. Unter den Royals führt das laut Dailymail zu „erheblicher Nervosität“.

Es gäbe einige Möglichkeiten, die Situation zu entschärfen: Der Edelstein befindet sich in einer abnehmbaren Platinfassung und könnte vor dem Gebrauch aus der Krone herausgenommen werden. Eine andere Option wäre es, gänzlich auf die umstrittene Krone zu verzichten und auf eine einfachere Krone zurückzugreifen. Anbieten würde sich dafür etwa die Krone Königin Victorias (81, † 1901).

Der Koh-i-Noor-Diamant

Der Koh-i-Noor (Persisch für "Berg des Lichts"), auch Kohinoor und Koh-i-Nur genannt, ist mit einem Gewicht von 105,6 Karat (21,12 Gramm) laut Wikipedia einer der größten geschliffenen Diamanten der Welt. Er ist Teil der Kronjuwelen des Vereinigten Königreichs. Der Diamant ist derzeit in der Krone der Königinmutter gefasst.

Der Legende nach wurde der Stein zuerst in der Kollur-Mine in Indien während der Zeit der Kakatiya-Dynastie abgebaut, die ihn im Bhadrakali-Tempel in Warangal aufbewahrte. Die erste nachweisbare Erwähnung des Diamanten stammt aus den 1740er Jahren.

Heute ist der Diamant im Jewel House im Tower of London öffentlich ausgestellt. Die Regierungen Indiens, Pakistans, Irans und Afghanistans beanspruchen den Koh-i-Noor für sich und fordern seine Rückgabe, seit Indien 1947 die Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich erlangte. Die britische Regierung besteht darauf, dass der Edelstein rechtmäßig im Rahmen des letzten Vertrags von Lahore erworben wurde und weist die Ansprüche zurück.