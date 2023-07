„Zerstörerisch“: Stefan Mross nimmt Stellung zu Alkoholvorwürfen

Von: Lukas Einkammerer

In der Vergangenheit musste sich Stefan Mross viele Vorwürfe über seinen Alkoholkonsum anhören. Dazu hat der „Immer wieder sonntags“-Moderator heute eine klare Meinung.

Rust – In den Sommermonaten sind Stefan Mross (47) und „Immer wieder sonntags“ in den meisten Haushalten Pflichtprogramm und Millionen von Zuschauern schalten ein, wenn der sympathische Niederbayer allerlei hochkarätige Namen aus der Schlagerwelt im Wasserpark Rulantica begrüßt. Bei aller Freude und Optimismus, die das kultige ARD-Format vermittelt, kursieren aber nicht immer nur positive Schlagzeilen über den Moderator. Vor allem sein Alkoholkonsum hängt wie ein Damoklesschwert über Stefan Mross – eine Thematik, mit der er heute endgültig aufräumen will.

Nach Alkohol-Schlagzeilen: Stefan Mross klärt über sein Trinkverhalten auf

Noch bis zum 27. August flackert Stefan Mross mit „Immer wieder sonntags“ über die Fernsehschirme – und obwohl das Format am kommenden Sonntag (30. Juli) aussetzen muss, ließ sich der Startrompeter die Gelegenheit nicht entgehen, im SWR4-Podcast „Assenheimers Promitalk“ über die Sendung und sein Privatleben zu plaudern.

Dabei kommt er auch auf eine der eher ungemütlichen Schlagzeilen zu sprechen, die über ihn in letzter Zeit kursierten. Denn bei einem Auftritt seiner neuen Freundin Eva Luginger (35) wurde Stefan Mross desinteressiert mit einem Maßkrug gesehen – ein Vorfall, zu dem er nun sehr klar Stellung bezieht.

Wie Stefan Mross deutlich macht, wurde er bei dem Auftritt seiner neuen Flamme, die zu dem Zeitpunkt gemeinsam mit ihrem Vater auf der Bühne stand, einfach ungünstig und im falschen Moment abgelichtet – er hatte gar nicht so viel zu trinken und hatte sehr wohl Spaß bei der Veranstaltung. „Das hat natürlich keiner geschrieben und da sage ich schon, das sind Geschichten, wo ich sage: Mensch, bitte nicht so, bitte nicht so zerstörerisch wirken auf Leute, die sich was aufbauen“, betont er.

Die „Immer wieder sonntags“-Sendetermine 2023 10. Folge: 6. August

11. Folge: 13. August

12. Folge: 27. August

Best-of-Episode: 3. September

„No-Go“: Stefan Mross trinkt während „immer wieder sonntags“-Saison nur wenig

Thema ist in „Assenheimers Promitalk“ später auch die Frage, wie es mit Stefan Mross‘ Alkoholkonsum während einer aktuellen Staffel von „Immer wieder sonntags“ aussieht. „Ja klar trinkt man mal was an der Hotelbar“, erklärt er, „Ich kann jetzt nicht sagen, ich setze mich da mit einem Pfefferminztee hin.“ Durchzechte Nächte stehen bei ihm aber heute nicht mehr auf dem Programm. „Ich kann jetzt nicht irgendwo noch herumstreichen und um Sonntag in der Früh habe ich Sendung“ – für ihn sei das ein „No-Go“

Rund um Stefan Mross kursieren schon lange Gerüchte, was seinen Alkoholkonsum anbelangt. Nun bezieht er klar Stellung. © IMAGO/Fotostand; IMAGO/MAVERICKS (Fotomontage)

„Ich kann nur diesen Beruf machen, wenn ich zu 100 Prozent aufmerksam bin“, stellt Stefan Mross abschließend klar, „Wenn ich davon abweiche – erstens, ich stehe in der Öffentlichkeit (…) und B – ich muss funktionieren, aber nicht zu 70 Prozent, nicht zu 95 Prozent.“

Zu seinem Trinkverhalten scheint der Moderator eine sehr vernünftige Einstellung zu haben, in der neuesten Ausgabe von „Immer wieder sonntags“ sorgte derweil aber eine seiner Aussagen für Furore. Denn nachdem sie ihren Auftritt in der Show abgesagt hatte, schoss Stefan Mross gegen seine Ex Anna-Carina Woitschack. Verwendete Quellen: SWR4/„Assenheimers Promitalk“/Folge vom 20. Juli 2023