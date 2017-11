Zu Halloween: Heidi Klum als gruseliger Michael Jackson

Werwolf statt Model-Mama: Fernseh-Star Heidi Klum hat bei ihrer diesjährigen Halloween-Party eine Hommage an das legendäre Musikvideo zu „Thriller“ vollzogen.

New York - Heidi Klum (44, „Germany's Next Topmodel“) hat dieses Jahr zu Halloween als Werwolf die Blicke auf sich gezogen. Das international bekannte deutsche Model ließ sich für ihre alljährliche Gruselparty in New York am Dienstag (Ortszeit) aufwendig den Horrorfilm-Look schminken, den Michael Jackson im Jahr 1982 in dem Musikvideo „Thriller“ getragen hatte.

Klum trug auch dieselbe bunte Collegejacke, Blue Jeans und die weißen Tennissocken wie einst Jackson. Sie posierte in New York getreu dem Original mit Zombie-Darstellern an ihrer Seite. Auf Twitter und Instagram konnten Fans verfolgen, wie ihr Gesicht vor dem Auftritt immer furchterregender wurde. Eine Reihe von Fotos und Videos zeigten am Mittwoch die Verwandlung. Offensichtlich war ein ganzes Team von Maskenbildnern damit beschäftigt, sie so aussehen zu lassen.

Halloween oder Karneval - wer hat die Nase vorn?

Model-Mama Heidi Klum pflegt aufwändige Halloween-Verkleidungen

Klum hatte wie jedes Jahr ein Geheimnis aus dem Kostüm gemacht, das sie zu ihrer Halloween-Party mit vielen Prominenten wie dem Rapper Ice-T und Comedian Nick Cannon tragen würde. Sie ist bekannt dafür, in aufwändigsten Kostümen aufzutreten. Im vergangenen Jahr war sie allerdings als sie selbst erschienen, begleitet von mehreren Klonen.

Halloween wurde in New York dieses Jahr von einem Terroranschlag mit acht Toten überschattet. Der Tatort im Stadtteil Manhattan war nur wenige Kilometer von dem Hotel entfernt, in dem Heidi Klum wie viele Millionen Menschen in den USA an dem Abend Halloween feierte.

dpa