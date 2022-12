Zuerst Auszeit, dann TV-Drehs: So lenkt sich Stefan Mross von Trennung mit Anna-Carina Woitschack ab 

Von: Lisa Klugmayer

Spekulationen, Gerüchte und Schlagzeilen: Um das Ende seiner dritten Ehe mit Anna-Carina Woitschack zu verarbeiten, setzt Schlagerstar Stefan Mross wohl auf die gute alte Beschäftigungstherapie. Zuerst Spontan-Urlaub in Afrika, dann TV-Dreh nach TV-Dreh.

Ägypten - Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross könnten mit ihrer Trennung nicht gegensätzlicher umgehen. Während sie sich direkt einen Neuen angelt, flüchtet er nach Ägypten. Der „Immer wieder sonntags“-Moderator trat dort bei einem Schlager-Festival auf - und hat beschlossen, gleich ein paar Tage länger zu bleiben. Danach stürzt er sich in seine Arbeit, wie er nun in einem Facebook-Video seinen Fans verrät.

Wochenlang wurde spekuliert, seit dem 11. November ist es traurige Gewissheit: Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross haben sich getrennt. Das bestätigte das ehemalige Schlager-Traumpaar mit einem emotionalen Instagram-Posting. Doch die Trauerphase scheint zumindest sie schnell überwunden zu haben.

Anna-Carina Woitschack wurde nämlich bereits turtelnd mit einem anderen Mann gesichtet: ein Key-Account-Manager aus Österreich. Und offenbar sind öffentliche Liebesbekundungen für die frisch Verliebten kein Problem. Denn im Netz gingen Fotos der beiden viral: Er streichelt er ihr über den Po, sie hält seine Hand. Während Anna-Carina Woitschack nichts anbrennen lässt, sucht Stefan Mross anders Ablenkung.

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack: Bei „Immer wieder sonntags“ fing ihre Liebesgeschichte an

Im Juni 2016 war Anna-Carina Woitschack zu Gast bei „Immer wieder sonntags“ und lernte Stefan Mross kennen. Vier Monate danach trafen sich die beiden auf einer Party wieder. „Wir fingen an zu reden – und haben bis heute nicht aufgehört“, so Stefan Mross. Seitdem gelten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross als das Schlager-Traumpaar. Im November 2019 folgte die Verlobung vor einem Millionen-Publikum in der TV-Show „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“. Die Traumhochzeit fand ebenfalls in einer Live-Sendung statt. Mit Florian Silbereisen als Trauzeuge heirateten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross am 6. Juni 2020 in der ARD-Show „Schlagerlovestory“. Zwei Jahre später nun die Trennung.