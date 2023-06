Zum Vatertag: König Charles teilt versöhnliches Foto mit Prinz Harry

Von: Susanne Kröber

Teilen

Mit einem herzerwärmenden Vatertags-Post würdigt König Charles III. nicht nur seinen eigenen Vater Prinz Philip, sondern auch seine beiden Söhne William und Harry.

London – Einen Tag nach der „Trooping the Colour“-Parade, die in diesem Jahr zum ersten Mal nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (96, † 2022) zu Ehren von König Charles III. (74) stattfand, wurde in Großbritannien Vatertag gefeiert. Für Charles sicher ein sehr emotionaler Tag, da er erst vor zwei Jahren seinen Vater Prinz Philip (99, † 2021) verlor. Was vermutlich noch schwerer wiegt, ist allerdings das Zerwürfnis mit seinem Sohn Prinz Harry (38).

Die Tür ist immer offen: König Charles vergisst Prinz Harry auch am Vatertag nicht

Vor nunmehr drei Jahren verließ Prinz Harry mit Ehefrau Meghan Markle (41) und Sohn Archie (4) seine Heimat, inzwischen lebt die kleine Familie im kalifornischen Montecito, Tochter Lilibet (2) kam 2021 bereits in den USA zur Welt. Doch nicht nur die räumliche Distanz hat die Kluft zwischen Harry und der britischen Königsfamilie vergrößert, sondern vor allem die brisanten Enthüllungen, die die Sussexes in der Netflix-Doku „Harry & Meghan“ vom Stapel gelassen haben. Den Höhepunkt erreichte das royale Drama Anfang des Jahres mit dem Erscheinen von Harrys Biografie „Spare“ (dt.: „Reserve“).

Trooping the Colour 2023: Die besten Bilder der Geburtstagsparade von König Charles Fotostrecke ansehen

Unter anderem offenbart Prinz Harry hier, dass sein Bruder William (40) ihn geschlagen habe, auch Charles‘ Vaterqualitäten kommen in „Spare“ alles andere als gut weg. Zur Krönung von König Charles III. am 6. Mai flog Harry gerade mal für einen 28-stündigen Blitzbesuch nach London, bei „Trooping the Colour“ sollen Harry und Meghan gar nicht erst eingeladen gewesen sein. Dass die Tür für seinen jüngsten Sohn trotzdem immer offen ist, zeigt König Charles nun mit einem Bild, das auf dem offiziellen Instagram-Account des Königspaares geteilt wurde.

„Das erste und dritte Bild brechen mir das Herz“: König Charles III. rührt mit Vatertags-Botschaft

„An alle Väter auf der ganzen Welt, wir wünschen euch heute einen ganz besonderen Vatertag“, lautet der allgemein gehaltene Text. Die ausgewählten Fotos jedoch gehen ans Herz. Auf der ersten Aufnahme ist König Charles III. mit seinem Vater Prinz Philip zu sehen, beide lächeln sich verschmitzt an. Das zweite Bild zeigt Königin Camilla (75) mit ihrem Vater, dem 2006 verstorbenen Bruce Shand. Zu guter Letzt folgt ein Foto von Charles mit seinen Söhnen Harry und William, das die drei bei den Wasserfällen von Muick auf Balmoral in Schottland zeigt, nur wenige Tage vor dem Unfalltod von Prinzessin Diana († 36) am 31. August 1997.

Am britischen Vatertag vergisst König Charles auch seinen Sohn Harry nicht (ganz rechts auf einer Aufnahme vom August 1997). (Fotomontage) © picture alliance/dpa/AP/Alexandru Dobre/Fiona_Hanson

„Das erste und dritte Bild brechen mir das Herz“, schreibt eine Instagram-Userin. Eine ähnlich versöhnliche Geste sucht man bei Harrys Bruder vergeblich. Ein strahlender Prinz William grüßt zum britischen Vatertag mit zwei entzückenden Bildern von sich und seinen drei Kindern Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis. Eine Hommage an seinen Vater König Charles, die er wie der Regent in Form eines ähnlichen Fotos an der Seite von Prinz Harry hätte posten können, blieb aus. Verwendete Quellen: hellomagazine.com, Instagram