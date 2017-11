Zwang Stallone 16-Jährige zum Dreier mit ihm und Bodyguard?

Ein Polizeibericht aus den 80er Jahren belastet Hollywood-Star Sylvester Stallone. Er soll eine damals 16-Jährige zu einem Dreier mit ihm und seinem Bodyguard gezwungen haben.

Ein 30 Jahre alter Polizeibericht aus Las Vegas zieht jetzt den nächsten A-Lister tief in Hollywoods Sex-Skandal. Darin wird Sylvester Stallone von einer 16-Jährigen bezichtigt, sie zum Sex mit ihm und seinen Bodyguard gezwungen zu haben.

Laut des von der “Daily Mail” entdeckten Bericht des Las Vegas Metro Police Departments hatte der damals 40-jaehrige Stallone das Teenie-Girl im Las Vegas Hilton Hotel getroffen, wo er Szenen für seinen Film “Over the Top” drehte. Als Stallone erfuhr, dass das Mädchen erst 16 ist, habe er “wie kannst du dann schon so gut gebaut sein” erwidert. Als das Mädchen Stallone fragte, ob sie von ihm ein Bussi auf die Wange bekommen könnte, habe der gemeint: “Ich küsse dich später und werde das bestimmt nicht vergessen.” Am nächsten Tag habe Stallones Bodyguard Michael De Luca das Mädchen angesprochen und gefragt: “Was würdest du machen, wenn Sly sich an dich ranmachen würde.” Ihre Antwort: “Ich würde mich zurück an ihn heran machen.” Daraufhin habe ihr De Luca einen Schlüssel zur Suite von Stallone im 27. Stock gegeben, wo sie abends auftauchte.

Stallone soll dem Mädchen Gewalt angedroht haben, wenn es über den Dreier spricht

Laut Polizeibericht zogen sich das Teenie-Girl und Stallone aus und hatten Sex, während De Luca im Badezimmer wartete. Das Mädchen gab zu Protokoll: “Es war nicht richtig Sex haben, weil Stallone nur ein bisschen in mich eindrang und nur wenige Sekunden in mir blieb. Er sagte, dass ich sehr eng sei und fragte, ob ich schon einmal Sex mit zwei Männer gehabt habe. Ich habe 'Nein' gesagt.”

Stallone habe De Luca in das Schlafzimmer gerufen. Der Bodyguard habe das Mädchen dann zum Oralsex gezwungen. Das Polizeiprotokoll: “Er hat ihren Kopf auf seinen Penis gezogen. Nach ein paar Minuten ist er dann zur anderen Seite und hatte Vaginalsex mit ihr. Stallone sei dabei dann rüber zu den Beiden, habe ihren Kopf auf seinen Penis gedrückt und sie gezwungen, ihm einen zu blasen.” Keiner der Männer sei “gekommen”, aber Stallone habe sie gefragt, ob sie ihm dazu zugucken will. Laut Bericht hat er “dann vor ihr ejakuliert.” Nachdem sich das Mädchen angezogen hatte, habe Stallone sie zur Seite genommen. Laut Protokoll sagte er zu ihr, dass er und sein Bodyguard verheiratete Männer seien und sie deshalb niemanden von der Sache erzählen dürfte, “weil er mir sonst meinen Kopf einschlagen müsste”. Beide Männer haben nach diesem Kommentar gelacht. Laut Polizeibericht habe das Mädchen an dieser Stelle unkontrollierbar angefangen, zu weinen.

Einschüchterung, aber keine Gewalt seitens Stalones

Das Mädchen vertraute sich später einer Freundin an, die einem Hotelangestellten den Vorfall verriet. Der alarmierte die Polizei, die das Mädchen ausfindig machten und interviewten. Laut Polizeibericht “hätte das Opfer nie etwas verraten, wenn der sexuelle Kontakt allein mit Stallone gewesen wäre. Weil er aber den Bodyguard Mike dazuholte, wurde die Situation für das Mädchen sehr unangenehm. Sie wollte keinen sexuellen Kontakt mit dem Bodyguard, fühlte aber, dass sie keine Wahl hatte.”

Da dass Mädchen angab, zu den sexuellen Handlung “zwar durch Einschüchterung aber nicht durch Gewalt” zu dem Dreier gezwungen worden zu sein, verzichtete sie auf eine Anzeige gegen Stallone und De Luca: “Ich schäme mich so sehr und will nicht, dass es jemanden anderen passiert. Aber ich will nicht mehr darüber sprechen.”. Sie gab das den Beamten auch schriftlich.

Eine Stellungsnahme von Stallone gibt es noch nicht. Dafür bestätigte der pensionierte Ex-Polizist John Samolovitch – er war in den 80ern Jahren Chef der Abteilung für Sexverbrechen in Las Vegas – die Echtheit des Berichts seiner Behörde.