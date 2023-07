Wetter in Deutschland: Nächste Hitzewelle steht bereits in den Startlöchern

Von: Alina Schröder

Regen und Sturm statt Sonne und Hitze: Der Sommer wird von einem Wetter-Tief unterbrochen. Doch die Temperaturen sollen sich wieder in Richtung 30 Grad entwickeln.

Kassel – Schwere Unwetter haben dem überwiegend sonnigen und heißen Sommer-Wetter im Juni vorerst ein Ende gesetzt. Nachdem in vielen Regionen Deutschlands Gewitter, Sturm und Starkregen für Chaos und Überflutungen gesorgt hat, sanken die Temperaturen teils auf 16 Grad. Der Juli startet ebenfalls deutlich wechselhaft, grau und kühl.

Herbst- statt Sommer-Wetter in Deutschland: Der Juli startet wechselhaft und grau

Die Sonnencreme kann wohl erstmal weiter im Schrank bleiben, denn die Sonne wird sich hinter Wolken verstecken: Ab Sonntag (2. Juli) wird es stürmisch, denn Tief Nikolaus kehrt in Deutschland ein – mit Regen und Gewittern im Gepäck. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) veröffentlichte Warnungen, besonders für die Küstenregionen an Nord- und Ostsee. Das herbstliche Schmuddelwetter soll anschließend ein paar Tage anhalten.

Am Montag (3. Juli) kann der Wind nochmal aufdrehen. Insbesondere in Norddeutschland „startet die neue Woche mit kräftigen Regenschauern und stürmischen Wind, an den Küsten wird es ziemlich unangenehm“, sagte Wetter-Experte Alban Burster von wetter.com. Die Temperaturen pendeln sich zwischen 16 und 24 Grad ein.

Wetter-Wende kündigt sich an: „Heiße Luftmassen aus Südwesten“ könnten für nächste Hitze-Welle sorgen

Am Dienstag (4. Juli) ziehen von Südwesten wieder neue heftige Regenfälle inklusive Gewittern nach Deutschland. An den Küsten soll es stürmisch bleiben – „den meisten Sonnenschein gibt es dann vermutlich noch im Osten“, heißt es. Im Süden könnten schon wieder bis zu 28 Grad erreicht werden. Ab Mittwoch (5. Juli) soll es allmählich wieder freundlicher werden, die Regenschauer werden weniger.

Es soll wieder heiß werden in Deutschland: Nach anfänglich herbstlichen Wetter, steht die nächste Hitzewelle wieder in den Startlöchern. (Symbolbild) © Christopher Neundorf/Imago

Eine mögliche Wetter-Wende kündigt sich dann ab Donnerstag (6. Juli) an. Nass-stürmisches Herbst-Wetter wird von einem Hoch verdrängt. Es kündigen sich „heiße Luftmassen aus Südwesten an“, so Experte Burster. Darauf deuten aktuelle Wettermodelle hin. Temperaturen über 30 Grad sind demzufolge zum Wochenende dann wieder möglich, genaue Vorhersagen seien allerdings noch schwierig. Für den Juli 2023 rechnete ein Experte bereits mit einer 40-Grad-Hitzewelle. (asc)