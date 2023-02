Weniger Leistungskurse: Neue Abitur-Regeln geplant

Von: Helmi Krappitz

Die Kultusministerkonferenz plant einheitliche Vorgaben für das Abitur ab 2025. Die Zahl der Leistungskurse soll reduziert werden.

München – Das Abitur in Deutschland soll vereinheitlicht werden – Das planen die Kulturminister von Bund und Ländern. Bundesweite Vorgaben sollen eine stärkere Vergleichbarkeit ermöglichen. Darunter fallen etwa die Anzahl der Klausuren und den verpflichtenden Kursen. Auch die Anzahl der Leistungskurse soll reduziert werden, so der Informationsdienst Table.Media.

Kultusministerkonferenz: Abitur-Regeln sollen bundesweit gelten

Aus dem Entwurf des Schulausschusses der Kulturministerkonferenz (KMK) gehe auch hervor, dass die Zahl der verpflichtenden Halbjahreskurse einheitlich auf 40 erhöht werden sollen. Laut Informationsdienst wollen die Kultusminister die Pläne bei ihrer nächsten Sitzung im März beraten — spätestens im Sommer sollen sie verabschiedet werden. Die Änderungen sollen ab 2025 bundesweit für alle Abiturjahrgänge gelten.

Ein KMK-Sprecher bestätigte auf Anfrage der dpa nur, dass die von den Ländern 1972 getroffene und mehrfach überarbeitete „Vereinbarung zur Gestaltung der gymnasialen Oberstufe und der Abiturprüfung“ von der Kultusministerkonferenz derzeit erneut überarbeitet werde. Vorgesehen sei die Beratung am 16. März dieses Jahres. „Wir bitten um Verständnis, dass dem Beratungsergebnis nicht vorgegriffen werden kann“, fügte der Sprecher hinzu.

Die Kultusminister von Bund und Ländern planen eine Abitur-Reform. (symbolbild) © picture alliance/dpa/ Sina Schuldt

Weniger Leistungskure: Kaum individuelle Schwerpunktbildung

Aktuell können Schüler zwei bis vier Kurse auf „erhöhtem Anforderungsniveau“ wählen. Zukünftig soll die Belegung der Leistungskurse auf maximal drei reduziert werden. Demnach soll auch mindestens einer in den Fächern Deutsch, Mathematik, Fremdsprache oder Naturwissenschaft belegt werden.

Table.Media zufolge, werde mit der Änderung der Gestaltungsspielraum der einzelnen Schulen in der Oberschule weiter eingeschränkt. Individuelle Schwerpunktbildung werde so erschwert.

Abitur-Reform: Mehr Vergleichbarkeit von Studienplatzbewerbungen

Ein Grund der Abitur-Reform sei ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zum Numerus Clausus in den medizinischen Studiengängen von Dezember 2017, so spiegel.de. Demnach sollen Kulturminister das Abitur bundesweit vergleichbarer machen. So soll mehr Chancengleichheit bei Bewerbungsverfahren von knappen Studienplätzen geschaffen werden.

Die Kultusministerkonferenz habe sich demnach bereits 2020 darauf geeinigt, bei Schulabschlüssen und Prüfungen mehr Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Infolgedessen gaben die Minister an, bis 2023 genaue Angaben zur Zahl der Fächer der gymnasialen Oberstufe zu definieren. (hk)