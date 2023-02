Diabetes-Spritzen im Trend: Doch helfen sie wirklich beim Abnehmen?

Von: Yannick Hanke

Medikamente gegen Diabetes sollen beim Abnehmen helfen. Doch was ist dran an dem Hype? © Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild

In den USA sind sie längst im Trend: Diabetes-Spritzen. Doch handelt es sich hierbei nur um einen gefährlichen Hype oder kann so tatsächlich abgenommen werden?

Berlin – Jeder Trend braucht seine prominenten Gesichter. Das trifft auch auf die Medikamente Ozempic/Wegovy zu. Sie wurden ursprünglich für die Behandlung von Diabetes entwickelt. Mittlerweile werden sie zum Abnehmen eingenommen. Darauf schwört auch Tesla-Chef und Twitter-Besitzer Elon Musk, wie kreiszeitung.de berichtet.

„Fasting + Ozempic/Wegovy + no tasty food near me“, lautet die neuerliche Devise von Musk. Er fastet, hat kein leckeres Essen mehr in der Nähe und setzt auf die eingangs erwähnten Medikamente. Doch versprechen diese Diabetes-Mittel wirklich langfristigen Erfolg, wenn es um den Verlust von Gewicht geht? Zeit, hinter die Fassade des Hypes zu blicken.

Medikamente gegen Diabetes sollen beim Abnehmen helfen: Was ist dran am Hype?

Die einst zur Behandlung von Diabetes entwickelten und von Elon Musk benannten Mittel Ozempic und Wegovy enthalten den Wirkstoff Semaglutid, merkt der Pharma-Experte Martin Allwang im Gespräch mit bild.de an. Sie würden wie das körpereigene Hormon GLP-1 wirken, das die Abgabe von Insulin fördert. Ein Hormon, das wiederum den Blutzuckerspiegel senkt.

„Das wird vom Magen nach einer kohlenhydratreichen Mahlzeit freigesetzt. Es veranlasst zum einen die Bauchspeicheldrüse, zuckersenkendes Insulin auszuschütten“, sagt Allwang. Zudem würde das Hormon ein „Sättigungsgefühl“ vermitteln. Schon vor längerer Zeit sei in der Forschung festgestellt worden, dass gegessener Traubenzucker eine viel stärkere Insulinantwort auslöst als Traubenzucker, der als Spritze gegeben wird.

Echsengift bei Patienten mit Diabetes Typ 2 im Einsatz – Betroffene hätten „an Gewicht verloren“

Nun geht es weiter in die Diabetes-Tiefe. Laut Allwang musste es etwas im Magen geben, dass der Bauchspeicheldrüse die Zufuhr von Zucker signalisiert. Dann brauche es nämlich Insulin. „Das ist das GLP-1“, so der Pharma-Experte. Durch einen Zufall sei im Speichel einer amerikanischen Echsenart ein Eiweiß entdeckt worden, das ebenfalls die Wirkung hat, die Insulinfreisetzung anzutreiben und ein Sättigungssignal zu vermitteln.

Und auf Basis von diesem Eiweiß wird der Wirkstoff Semaglutid synthetisch hergestellt. Hilft dieser denn aber auch wirklich beim Abnehmen? Das synthetisch hergestellte Echsengift sei bei Diabetikern vom Typ 2 verwendet worden, um die Bauchspeicheldrüse zu aktivieren und so den zu hohen Blutzucker zu senken. Und dabei hätte sich gezeigt, „dass die Patienten an Gewicht verloren“.

Semaglutid als Mittel zur Behandlung von Diabetes Typ 2 – und auch zum Abnehmen geeignet?

Doch auch bei Nicht-Diabetikern bewirkte Semaglutid im Rahmen einer britischen Studie große Gewichtsabnahmen bei den Probanden. Im Schnitt hätten die Teilnehmer mehr als 15 Kilo ihres Körpergewichts verloren. Die Konsequenz: das Semaglutid-haltige Präparat Wegovy wurde auch in der Europäischen Union (EU) als Mittel zur Gewichtsreduktion zugelassen.

Das Mittel zaubert keine Kilos weg, sondern es hilft dabei, eine gesündere Lebensweise durchzuhalten.

Doch nicht für alle und jeden. Denn „das Arzneimittel wird nur als Ergänzung zu einer kalorienreduzierten Ernährung und verstärkter körperlicher Aktivität bei erwachsenen Patienten angewendet“, heißt es von Allwang. Zugelassen sei das Diabetes-Medikament für Menschen, „die trotz mehr Bewegung und gesünderer Ernährung fettleibig bleiben“. Am Anfang würde demnach immer die dauerhafte Änderung der Ernährungsgewohnheiten stehen.

Diabetes-Medikament allein kein Garant fürs Abnehmen – Sport und Ernährung genauso wichtig

Für Allwang sei Elon Musk „mit seinem ganzen Stress und Ärger“ ein prominentes Beispiel, dass es mit dem Diabetes-Mittel funktionieren kann. Doch wenn der Tesla-Chef nur das Diabetes-Mittel angewendet hätte, „ohne zugleich anders zu essen und sich möglicherweise auch mehr zu bewegen, hätte er kein Gramm verloren“.

Damit das Diabetes-Mittel auch in Deutschland Anwendung findet, müssten weitere Voraussetzungen bei den Patienten erfüllt sein. Hierzu zähle ein Body Mass Index (BMI), der größer als 30 ist. Oder aber größer als 27, wenn mindestens eine gewichtsbedingte Begleiterkrankung auftritt.

Doch sollten betroffene Verbraucher aufpassen: Denn, auch wenn das Diabetes-Medikament vom Arzt verschrieben wird, kommen hohe Kosten auf die Patienten zu. Da „Übergewicht nicht als Krankheit anerkannt ist, zahlen das die Patienten selbst“, ordnet Allwang ein. Und auch online kommt man ohne Verschreibung nicht an das Medikament. Schließlich würden auch für Online-Apotheken die Bestimmungen zur Verschreibungspflicht gelten.

Einsatz und Nebenwirkungen vom Mittel gegen Diabetes Typ 2

Das in Deutschland zugelassene Präparat gegen Diabetes, gegen den auch Vitamin D helfen soll, wird einmal täglich gespritzt. „Der Patient beginnt mit einer niedrigen Dosis, die er allmählich steigert, bis er bei drei Milligramm am Tag ist. Es gibt auch GLP-1-Agonisten, die zur Behandlung des Diabetes einmal pro Woche gespritzt werden“, heißt es von Allwang.

Die Schattenseiten vom Hype um das Medikament zur Gewichtsabnahme Das 2017 von der Food and Drug Administration (FDA) zugelassene Medikament Ozempic (Markenname) hilft Patienten mit Diabetes Typ 2 dabei, ihren Blutzucker zu kontrollieren. Doch was ist, wenn eine Knappheit besteht, da das Mittel gegen Diabetes auch von Menschen eingenommen wird, die Gewicht verlieren wollen? Solch eine Situation würde laut dem US-amerikanischen Nachrichtenportal CNN in den USA vorliegen. Seit 2021 ist wiederum Wegovy als Medikament zur Gewichtsabnahme in den USA zugelassen. Die Rede ist von „einem außer Kontrolle geraten Hit“, der durch Erwähnungen von Prominenten stetig befeuert wurde. Doch kurz nach der Vermarktung von Wegovy sei es zu Engpässen gekommen. Ein in Brüssel ansässiges Unternehmen, das mit dem Befüllen der Spritzen beauftragt war, wurde von der FDA wegen Qualitätsproblemen vorgeladen. Die Konsequenz: Die Herstellung des Medikaments wurde eingestellt. Und die Engpässe, die eben in jenem Jahr behoben werden sollten, hatten weiter Bestand. „Es gab eine Reihe von Patienten, die [ihre Behandlung] mit Wegovy begonnen haben und die es nicht fortsetzen konnten“, wird Kimberly Gudzune, medizinische Direktorin des American Board of Obesity Medicine (ABOM), zitiert. In der Folge hätten Ärzte Ozempic zu Behandlung von Fettleibigkeit verschrieben. Viele dieser injizierbaren Arzneimittel seien deswegen knapp geworden. Und Patienten, die es gegen Diabetes Typ 2 einnehmen, leiden darunter.

Die entsprechende Injektionstechnik sollten sich Betroffene zuvor in der Apotheke vor Ort erklären lassen. Denn: „Wie bei jedem Medikament, das gespritzt wird, kann es zu Unverträglichkeitsreaktionen an der Injektionsstelle kommen“, erklärt Allwang. Zudem würden Diabetes-Patienten über Nebenwirkungen von Übelkeit über Bauchschmerzen bis hin zum Erbrechen klagen. Das würde die gewichtsreduzierende Wirkung nach Ansicht vom Experten zum Teil mit erklären.

Diabetes-Mittel „hemmt den Appetit“ – beim Absetzen des Medikaments geht der Effekt wieder weg

Was Allwang wichtig ist, zu betonen: „Das Mittel hemmt den Appetit. Insofern hilft es beim Abnehmen, indem es den Verzehr kleinerer Portionen unterstützt. Der Effekt geht natürlich weg, wenn das Mittel abgesetzt wird“. Generell könne man sagen, dass Übergewicht ein Gesundheitsproblem ist, bei dem die Besserungsaussichten sehr schlecht sind.

Und: „Wer es nicht schafft, seine Lebensweise langfristig grundlegend zu ändern, bleibt dick“. Da helfen dann auch keine Spritzen mit den einst für die Behandlung von Diabetes entwickelten Medikamenten Ozempic/Wegovy.