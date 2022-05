Affenpocken: Virologe mahnt zur „zügigen Impfung“ - Pharmakonzern entwickelt jetzt PCR-Tests zur Erkennung

Von: Momir Takac

In Deutschland häufen sich Fälle von Affenpocken. Politik und Experten diskutieren über Präventivmaßnahmen. Der Stiko-Chef erachtet eine Impfung als sinnvoll. News-Ticker.

Update vom 25. Mai, 20.35 Uhr: Im aktuellen Infektionsgeschehen rund um die Affenpocken hat der Pharmakonzern Roche nun PCR-Tests zur Erkennung des in zahlreichen Ländern festgestellten Virus entwickelt. Gemeinsam mit der Tochtergesellschaft TIB Molbiol seien drei verschiedene Lightmix-Modular-Testkits geschaffen worden, teilte Roche am Mittwochabend in Basel mit.

Das Affenpockenvirus hat sich zuletzt nicht nur auf dem afrikanischen Kontinent ausgebreitet, sondern wurde etwa auch in europäischen Ländern nachgewiesen. Die neuen Testkits von Roche sollen dabei helfen, die weitere Ausbreitung des Virus zu beobachten sowie die Wirkung von Therapien, Impfstoffen und Maßnahmen zu überwachen. In den vergangenen Tagen wurden mehrere Fälle von Affenpocken mittels PCR (Polymerase-Ketten-Reaktion) in speziellen Labors nachgewiesen. Mit Testkits ist das Virus einfacher nachzuweisen

Affenpocken: Hersteller des Impfstoffes rechnet nicht mit einem Mangel des Vakzins

Update vom 25. Mai, 15.45 Uhr: Dem Hersteller des Affenpocken-Impfstoffs Imvanex zufolge ist bei dem aktuellen Ausbruch nicht mit einem Mangel des Vakzins zu rechnen. „Wir glauben, dass wir die weltweite Nachfrage bedienen können ohne weitere Investitionen in unsere Produktionsanlagen“, sagte Sprecher des Unternehmens Bavarian Nordic, Rolf Sass Sørensen, am Mittwoch im Gespräch mit der dpa. Bavarian Nordic hat seinen Hauptsitz in Dänemark, wo auch die Produktion stattfindet. Entwickelt wurde der Vektorimpfstoff aber in der deutschen Niederlassung in Martinsried bei München.

Das Unternehmen verfügt über die einzige Zulassung für ein Vakzin gegen die Affenpocken weltweit. Möglich sei derzeit die Produktion von 30 Millionen Dosen jährlich, sagte Sørensen.

Die Zulassung für Affenpocken beschränkt sich jedoch auf die USA, wo der Impfstoff unter dem Namen Jynneos bekannt ist, und Kanada. Eine Zulassung in der Europäischen Union sei in Planung, sagte Sørensen. In Europa ist der Impfstoff bisher nur für die als ausgestorben geltenden Pocken beim Menschen zugelassen. Beispielsweise in Großbritannien werde das Vakzin aber auch „Off-Label“, also ohne entsprechende Zulassung eingesetzt, so Sørensen weiter.

Welche Mengen des Impfstoffs genau an welche Länder verkauft werden, wollte der Sprecher nicht verraten. Er betonte jedoch, das Unternehmen erhalte derzeit Anfragen „aus vielen, vielen Ländern“ und es sei wahrscheinlich, dass aus allen von dem aktuellen Ausbruch betroffenen Ländern entsprechende Anfragen eingingen. Deutschland hat nach Angaben von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) „bis zu 40 000 Dosen“ Pockenimpfstoff bestellt.

Affenpocken: Bund will bis 40.000 Dosen eines Impfstoffes besorgen

Update vom 25. Mai, 14.21 Uhr: Der Bund beschafft angesichts der steigenden Fälle von Affenpocken bis zu 40.000 Dosen eines Impfstoffs. Die Menge bereitet dem Präsidenten der Gesellschaft für Virologie allerdings Sorgen. Sie könnte knapp bemessen sein, befürchtet Ralf Bartenschlager vom Universitätsklinikum Heidelberg.

„Dennoch ist das ein guter Anfang, insbesondere für Impfungen im Bereich bekannter Infektionscluster, wodurch man das Ausbruchsgeschehen wahrscheinlich deutlich eingrenzen kann“, sagte Bartenschlager der Deutschen Presse-Agentur. „Wir wissen nicht, wie sich der Ausbruch weiter entwickelt. Deshalb sollte man zügig mit diesen Impfungen beginnen. Bei weiterer Verbreitung des Erregers wird das Eindämmen sonst immer schwieriger.“

Affenpocken: Zehn weitere Fälle in Kanada festgestellt

Update vom 25. Mai, 13.36 Uhr: In Kanada sind am Dienstag zehn weitere Affenpocken-Fälle festgestellt worden. Damit stieg die Gesamtzahl der bestätigten Infektionsfälle in der Provinz Québec auf 15, wie die Gesundheitsbehörden mitteilten. „Wir erwarten, dass in den kommenden Tagen weitere Fälle bestätigt werden“, sagte Kanadas Gesundheitsminister Jean-Yves Duclos. Seinen Angaben zufolge werden in Laboren derzeit noch weitere Proben untersucht.

Stiko-Chef Mertens: Schutzimpfungen gegen Affenpocken vor allem für Risikogruppe sinnvoll

Erstmeldung vom 25. Mai 2022:

Berlin/München - In Deutschland steigen täglich die Fälle von Affenpocken. Die Sorge wächst, dass sich die seltene Viruserkrankung ähnlich rasant wie das Coronavirus verbreiten könnte. Politiker und Experten diskutieren bereits Maßnahmen, wie man eine Ausbreitung eindämmen kann.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach etwa empfiehlt bei einer Infektion mit Affenpocken eine Quarantäne von mindestens 21 Tagen. Das erachten Mediziner auch als sinnvoll. Denn solange Patienten Pusteln haben, gelten sie als hochinfektiös. Angesichts immer neuer Fälle von Affenpocken in Deutschland ist auch eine Diskussion über Präventivmaßnahmen entbrannt.

Affenpocken-News: Stiko-Chef Mertens hält Impfung gegen für Risikogruppen sinnvoll

Stichwort Impfung. Dazu äußerte sich jetzt der Chef der Ständigen Impfkommission. Er erachte eine präventive Impfung von Risikogruppen als sinnvoll, sagte Thomas Mertens der Rheinischen Post. „Darüber wird derzeit nachgedacht.“ Eine Impfung der gesamten Bevölkerung in Deutschland sei aber „sehr wenig wahrscheinlich“, sagte er weiter.

Mertens wies darauf hin, dass nur ein Impfstoff infrage komme, und dieser „viel besser verträglich“ sei als der klassische Pockenimpfstoff, bei dem es in einem von rund 20.000 Fällen zu einer Hirnhautentzündung gekommen war. Im Gegensatz zur klassischen Pockenimpfung seien bei dem modernen Impfstoff keine Nebenwirkungen zu erwarten.

Affenpocken in Deutschland: Schwere Verläufe laut Virologin Ciesek möglich

Ältere Menschen, die gegen die Pocken geimpft wurden, verfügen laut dem Stiko-Chef auch über einen Impfschutz gegen die Affenpocken. „Ein gewisser Schutz hält wahrscheinlich lebenslang an“, sagte Mertens. Zwar sei der Impfschutz nicht vollständig, er schütze aber zumindest gegen schwere Erkrankungen. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek kündigte bereits an, Affenpocken-Impfstoff ordern zu wollen. Lauterbach bestellte „bis zu 40.000 Dosen“.

Dass es in Deutschland Maßnahmen gegen Affenpocken braucht, begründet sich durch die Gefährlichkeit des Erregers. Laut der Virologin Sandra Ciesek könne das Virus mit Komplikationen oder schweren Verläufen einhergehen. (mt/afp)