Aktivistin erklärt, was Klimaangst mit ihr macht und wie sie sie nutzt

Von: Pia Seitler

Am 25. März 2022 ruft Fridays For Future zum inzwischen zehnten globalen Klimastreik auf. © Christoph Schmidt/dpa

Bei vielen jungen Menschen löst der Klimawandel Angst aus. Klimaangst spürt auch Aktivistin Jule Pehnt. Wie sie die Angst bei Fridays for Future nutzt, erzählt sie hier.

In wenigen Tagen findet der zehnte globale Klimastreik statt, zu dem Fridays for Future aufruft. Auf der ganzen Welt und in mehr als 250 Städten in Deutschland protestieren Menschen am 25. März wieder für mehr Klimaschutz. Aktivistin Jule Pehnt, 17, engagiert sich seit zwei Jahren bei der Klimaschutz-Bewegung in Freiburg. Die Beschäftigung mit dem Klimawandel, die Ungewissheit und Zukunftsszenarien, die auf Deutschland zukommen könnten, lösen bei ihr Klimaangst aus. Als Klimaangst, wird die Angst vor dem Klimawandel und seinen Folgen bezeichnet. Der Begriff kommt aus Gesprächen zwischen Klimaforschern. Sie betrifft auch Aktivisten bei Fridays for Future. Die 17-Jährige berichtet von Angst, die immer wieder hochkommt, wenn sie schlechte Nachrichten zum Klimawandel lese.

Im Gespräch mit BuzzFeed.de* verrät die Aktivistin bei Fridays for Future, wie sie mit Klimaangst umgeht und wieso sie weiterkämpft.

