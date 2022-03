Abschiebe-Chaos um deutsche Hochstaplerin Anna Sorokin – Sie sieht sich als „Künstlerin“

Teilen

Der 31-Jährigen widmet sich sogar eine Netflix-Serie. Sie selbst sprach jetzt aus der Abschiebehaft in einem Podcast über ihr Leben. Wird sie nach Deutschland abgeschoben?

New York - Die Geschichte dieser deutschen Hochstaplerin bekam sogar eine eigene Netflix-Serie: Anne Sorokin hatte sich in den USA eine neue Identität als reiche Erbin gegeben und einen luxuriösen Lebensstil auf Kosten Anderer erschwindelt. Jetzt gab es Spekulationen, dass die heute 31-Jährige bereits in dieser Woche nach Deutschland abgeschoben werden könnte.

Das ist nach übereinstimmenden Agenturberichten noch nicht passiert. Sorokin ist nach Angaben der US-Einwanderungsbehörde weiterhin in den USA in Gewahrsam, wo sie sich seit fast einem Jahr befindet. Details zur ausstehenden Abschiebung wollte die Behörde auf dpa-Anfrage „aus operativen Sicherheitsgründen“ nicht nennen.

Deutsche Hochstaplerin: Anna Sorokin weiter in USA in Gewahrsam

Die 1991 in der Nähe von Moskau geborene Sorokin war als Teenager mit ihren Eltern nach Deutschland gezogen und hatte dann in Eschweiler bei Aachen Abitur gemacht. Danach zog sie über London und Paris nach New York, wo sie sich in der High Society Manhattans unter dem Pseudonym Anna Delvey als Millionenerbin ausgab und - so urteilte ein Gericht 2019 - Leistungen im Wert von mehr als 200.000 Dollar (etwa 175.000 Euro) erschlich.

Sorokin wurde zu vier Jahren Haft verurteilt, kam aber Anfang 2021 wegen guter Führung wieder frei. Kurz darauf wurde sie wegen eines abgelaufenen Visums wieder festgenommen und sitzt seitdem in der Einrichtung der Einwanderungsbehörde ICE. Gegen eine Abschiebung nach Deutschland hat sie mehrmals Einspruch eingelegt.

Anna Sorokin (Archivbild aus dem Gericht) © Richard Drew/dpa

Hochstaplerin Sorokin: Netflix-Serie „Inventing Anna“ und Podcast

Ihr Fall wurde durch die erfolgreiche Netflix-Serie „Inventing Anna“ weltbekannt - Sorokin setzte während der Spekulationen ihre Tour durch die Medien fort. Ein Spotify-Sprecherin bestätigte der AFP, dass sie Gast des US-Podcasts „Call Her Daddy“ war, einer von Alexandra Cooper moderierten Sendung mit Gesprächen über Sexualität.

Lesen Sie auch Selenskyj fordert Putins Soldaten zur Fahnenflucht auf: „Hatten sie nicht erwartet“ Der Widerstand der Ukrainer zeigt Wirkung auf Putin, ist sich ihr Präsident Selenskyj sicher. Bringen neue Ukraine-Russland-Verhandlungen einen Fortschritt? Der News-Ticker. Selenskyj fordert Putins Soldaten zur Fahnenflucht auf: „Hatten sie nicht erwartet“ Polen fordert Einsatz der Nato im Ukraine-Krieg: „Diese Mission kann keine unbewaffnete sein“ Die Verhandlungen im Ukraine-Krieg gehen weiter. Warschau fordert ein Eingreifen der Nato - von einer „Friedensmission“ ist die Rede. News-Ticker. Polen fordert Einsatz der Nato im Ukraine-Krieg: „Diese Mission kann keine unbewaffnete sein“

In dem Podcast bestritt Sorokin, dass sie eine Betrügerin sei, und sagte laut Daily Mail: „Ich bin wie eine Künstlerin“. Laut Spotify wurde die Sendung „von Anna aus der Haftanstalt“ nördlich von New York „aufgezeichnet“. Sie soll am Mittwoch (16. März) „zum ersten Mal“ ausgestrahlt werden. Sorokin arbeitet nach eigenen Angaben an einer weiteren Doku-Serie und einem Buch. (dpa/AFP/frs)