Drosten warnt vor Affenpocken – WHO-Expertin findet Entwicklung „besorgniserregend“

Von: Teresa Toth

Fieber, Juckreiz und Atemprobleme gehören zu den Symptomen bei Affenpocken. In Zukunft könnte das Virus noch schwerere Verläufe verursachen, befürchten Experten.

München – Ein Jahr nach Beginn des Ausbruchs sind die Affenpocken in Deutschland kaum noch Thema. Trotz des Rückgangs der Krankheitsfälle gehört der Erreger aber weiterhin zu den drei gefährlichsten Virengruppen aus der Tierwelt. Der Berliner Virologe Christian Drosten sowie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnen davor, das Virus zu unterschätzen – es müsse jederzeit mit einem erneuten Ausbruch gerechnet werden.

Drosten und WHO warnen vor Affenpocken: Virus kann sich an Menschen anpassen

Die Symptome des Affenpocken-Virus, das durch die WHO inzwischen auf Mpox umbenannt wurde, ähneln denen der Pocken und können von mild bis schwer reichen. Dazu gehören Fieber, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen und juckende Hautausschläge. Sie treten normalerweise innerhalb von fünf bis 21 Tagen nach der Infektion auf. Bei schweren Verläufen können Atemprobleme, Augenentzündungen sowie Gehirnentzündungen hinzukommen. Zukünftig könnten sich die Symptome des Virus noch weiter verschlimmern.

„Wir wissen aus der Geschichte, dass andere Pockenvirus-Infektionen mit milden Verläufen begannen und sich dann in der Anpassung an den Menschen verstärkt haben“, sagte Drosten der Funke Mediengruppe. „Das muss man auch beim Affenpocken-Virus befürchten.“ Dass die Infektionslage in Deutschland aktuell ruhig ist, liege vor allem daran, „dass in der Community, in der die meisten Fälle auftraten, also unter Männern, die Sex mit anderen Männern haben, ein großes Bewusstsein für die Gefährdung entstanden ist“, erklärt Drosten weiter.

Hintergrund In der Vergangenheit wurden einige Ausbrüche von Affenpocken mit sexuellen Kontakten zwischen Männern in Verbindung gebracht – allerdings gibt es keine klare Antwort darauf, warum homosexuelle Männer in einigen Fällen einem höheren Risiko für Affenpocken ausgesetzt sind als andere Menschen. Es ist möglich, dass die Infektion durch den direkten Kontakt während sexueller Aktivitäten übertragen wird.

Affenpocken in Deutschland: Drosten und WHO befürchten Infektionen bei anfälligen Gruppen

Im Jahr 2022 breitete sich das zuvor hauptsächlich in afrikanischen Ländern bekannte Virus weltweit aus. Der WHO wurden seitdem aus 111 Ländern mehr als 87.000 Mpox-Fälle gemeldet (Stand 3. Mai), darunter 130 Todesfälle. Bis heute gilt ein Gesundheitsnotstand, eine „Gesundheitliche Notlage internationaler Tragweite“ (PHEIC). Das ist der höchste Alarm, den die WHO verhängen kann. Deutschland war unter den zehn Ländern mit den höchsten Fallmeldungen. Seit dem ersten Affenpocken-Fall im Mai 2022 erfasste das Robert-Koch-Institut (RKI) knapp 3.700 Ansteckungen – Todesfälle gab es in Deutschland bislang keine. Seit Ende Januar 2023 wurde kein neuer Fall registriert.

Der deutsche Virologe und Epidemiologe Christian Drosten hält eine Veränderung des Affenpocken-Virus in Deutschland für möglich. © Kay Nietfeld/dpa

Es sei dennoch „besorgniserregend, dass es aus seiner ökologischen Nische in Zentral- und Westafrika herausgetreten ist“, wie die Direktorin der WHO-Abteilung für Epidemie- und Pandemievorbereitung, Sylvie Briand, in Genf betonte. „Das Virus könnte sich verändern, ansteckender werden oder eine anfällige Bevölkerungsgruppe infizieren, die bisher verschont geblieben ist“, etwa Schwangere oder Kleinkinder. „In diesen Gruppen könnte die Krankheit einen deutlich schwereren Verlauf nehmen.“

Drosten und WHO warnen vor Affenpocken: Infektionszahlen könnten im Frühjahr wieder ansteigen

Die WHO-Affenpockenexpertin Rosamund Lewis warnt ebenfalls vor einer neuen Variante des Virus. „Wir könnten in drei Jahren eine Virusvariante haben, die deutlich weniger gut einzudämmen ist – das ist ein echtes Risiko“, so Lewis. Das Virus müsse daher ständig überwacht werden. Laut RKI könnten die Fallzahlen im Frühjahr wieder steigen, wenn mehr Veranstaltungen mit vielen Teilnehmern stattfinden. Bislang gibt es drei Impfstoffe für Affenpocken, die das Risiko einer Ansteckung deutlich verringern können. (tt/dpa)