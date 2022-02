Anti-Covid-Pille von Pfizer: Corona-Medikament eröffnet neue Möglichkeiten

Teilen

Laut Hersteller Pfizer kann das Corona-Medikament Paxlovid die Vermehrung des Virus stoppen. © Uncredited/Pfizer/dpa

Hoffnungsschimmer in der Pandemie: Das Corona-Medikament Paxlovid von Pfizer eröffnet Medizinern ganz neue Möglichkeiten in der ambulanten Behandlung.

Mehr zum Thema Paxlovid bald verfügbar: Wie die Anti-Corona-Pille von Pfizer funktioniert

Schon bald könnte auch in Deutschland ein neues Corona-Medikament zum Einsatz kommen. Die Rede ist von Paxlovid, einer Anti-Covid-Pille, welche die ambulante Behandlung von Erkrankten erheblich verbessern könnte. Der Grund: Bisher ist es so, dass gerade im ambulanten Bereich wenige Therapieoptionen zur Verfügung stehen. Spezielle „Antikörper-Therapien“ zum Beispiel können bloß in einer Klinik angeboten werden und kommen erst zum Einsatz, wenn der Patient schwer erkrankt ist.

Doch bald könnte mit der Anti-Covid-Pille Paxlovid ein völlig neues Corona-Medikament* zur Verfügung stehen, welches Berichten von HEIDELBERG24* zufolge eingesetzt werden kann, wenn noch kein schwerer Verlauf zu Grund liegt. Wie der Name schon verrät, ist Paxlovid eine Tablette, die Betroffene zweimal täglich für maximal fünf Tage einnehmen. Schwere Verläufe können so verhindert werden – aber es gibt einen Haken. *HEIDELBERG24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.