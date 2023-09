Sind Angriffe auf Aktivisten Notwehr? Anwalt erklärt: „Es ist nicht völlig abwegig“

Von: Moritz Bletzinger

Immer mehr Gewalttaten gegen die „Letzte Generation“. Straffrei kommen Prügler aber nicht davon. Auch, wenn in manchen Fällen der Notwehr-Paragraf greift.

München – In München ist es eine Ohrfeige, in Mannheim schon Faustschläge und Tritte. Wut gegen die „Letzte Generation“ entlädt sich auf den deutschen Straßen immer extremer. Videos von Gewalttaten gehen viral, über Konsequenzen für die Angreifer spricht dann fast niemand.

Gewalt gegen „Letzte Generation“ nimmt immer mehr zu: Welche Strafen sind möglich?

Im Netz werden die Angriffe oft verteidigt oder sogar gelobt, von Notwehr und Nötigung ist dann die Rede. Aber Körperverletzung ist strafbar. Ein Blick ins Gesetzbuch zeigt: Eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren möglich.

Brutale Attacken auf Demonstrierende sind verboten: Wegtragen hingegen ist durch den Notwehr-Paragrafen gedeckt, sagt Anwalt Alexander Betz.

In den Knast für einen Angriff? Das ist eher die Seltenheit, meint Anwalt Alexander Betz von der Kanzlei Stevens und Partner. „Ich kann mir vorstellen, dass die Gerichte zu Geldstrafen neigen“, sagt der auf Strafrecht spezialisierte Münchner. Täter, die keine Vorstrafen haben, müssen sich keine Sorgen machen, wegen einer Ohrfeige hinter Gitter zu müssen.

Klima-Blockade durchbrechen: Angriff mit dem Auto führt auf jeden Fall zu Bewährungsstrafe

Heikler ist es bei Tritten gegen den Kopf. Sie gelten als lebensgefährdend und werden deshalb ganz anders behandelt. Genauso wie bei einem Angriff mit dem Auto. Der Tatbestand geht in solchen Fällen über die sogenannte „einfache Körperverletzung“ hinaus.

Wer einen Aktivisten überfährt, bekommt auf jeden Fall eine Bewährungsstrafe, sagt Betz. Das Strafmaß liegt zwischen sechs Monaten und zehn Jahren, wenn dabei keinen ernsthaften Verletzungen entstehen. „Wenn jemand schwer verletzt wird, oder stirbt, sind die Strafen natürlich deutlich höher“, ergänzt der Anwalt.

Ohne Anzeige keine Verfolgung? Staatsanwaltschaft streitet bei Demo-Attacken meist selbst ein

Aber: Wann wird überhaupt ermittelt? Die „Letzte Generation“ als Gruppierung stellt prinzipiell keine Anzeigen, erklärt Sprecherin Carla Rochel, die Organisation kämpfe gegen die Klimakrise, nicht gegen die Bevölkerung. Wenn Anzeigen auftauchen, dann meist eher von Passantinnen oder Passanten.

Einfache Körperverletzung ist ein sogenanntes Antragsdelikt. „Das heißt: Es wird nur dann verfolgt, wenn jemand Strafantrag stellt“, erklärt Anwalt Betz.

Die Staatsanwaltschaft kann eine Tat auch selbst verfolgen, wenn sie ein öffentliches Interesse an der Verfolgung sieht. Im Mannheimer Fall ermittelt die Polizei beispielsweise. Bei Gewalttaten in der Öffentlichkeit ist das keine Seltenheit. „Die Behörden wollen nicht, dass sich die Leute in der Öffentlichkeit prügeln“, erläutert Betz.

Gewalt gegen die „Letzte Generation“ ist keine Notwehr – beim Wegtragen greift der Paragraf aber

Nennenswerte Strafen gegen Angreifer sind bislang trotzdem rar. Am härtesten traf es noch einen Lkw-Fahrer, der seinen Führerschein abgeben musste. Was ist dran an den Argumenten zu Nötigung und Notwehr?

„Es ist nicht völlig abwegig. Man darf sich schon wehren“, sagt Betz über die Notwehr-Argumentation. Denn: Die Straßenblockaden gelten als Nötigung, das hat das Bundesverfassungsgericht schon in den 90er-Jahren bestätigt. Und das deutsche Notwehrrecht besagt, gegenwärtige Angriffe dürfen abgewehrt werden. „Technisch gesehen ist die Blockade ein Angriff auf meine Bewegungsfreiheit.“

Das große Aber: Schläge, Ohrfeigen oder Beleidigungen sind damit längst nicht gerechtfertigt. Und das sieht auch das deutsche Recht so. Das Mittel der Notwehr muss erforderlich und geeignet sein. Schläge sind vor allem ungeeignet, so die rechtliche Anschauung: Ein Aktivist verschwindet nach einer Ohrfeige schließlich nicht von der Straße. Außerdem muss das mildeste Mittel, das zum Erfolg führen kann, gewählt werden.

„Man kann niemanden von der Straße prügeln“, hält Betz fest. Eine Blockade ist keine Notwehr-Rechtfertigung für Schläge. Wegzerren hingegen sei geeignet und daher rechtlich als Notwehr vertretbar. Wenn die Aktivisten jedoch bereits an der Straße kleben, sollte man sie dennoch nicht wegziehen. Die Handflächen könnten dabei empfindlich verletzt werden. (moe)