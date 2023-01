Klamroth soll WDR seine Liebe zu Neubauer verschwiegen haben – Sender verrät jetzt Luisa-NoGo

Klimaaktivistin Luisa Neubauer und „Hart aber fair“-Moderator Louis Klamroth sind ein Paar. Dem WDR verschwieg er die Beziehung offenbar.

Update vom 20. Januar, 10.00 Uhr: Die Beziehung zwischen der Klimaaktivistin Luisa Neubauer und dem neuen „Hart aber fair“-Moderator Louis Klamroth wird kontrovers diskutiert. Der Moderator hatte den WDR wohl erst nach der Bekanntgabe seiner neuen Rolle über die Beziehung informiert. Nun äußerte sich der Sender erstmals weiter dazu – wenn auch sehr allgemein. „Das Privatleben von Herrn Klamroth war in den Gesprächen zwischen dem WDR und ihm vor Bekanntgabe der Zusammenarbeit kein Thema. Über seine nun öffentlich gewordene Beziehung hat Herr Klamroth den WDR Ende August informiert“, teilte der Sender focus.de mit.

Unabhängig davon würden für Klamroth die journalistischen Standards wie in jeder politischen Sendung gelten. „Unabhängigkeit, Objektivität, Überparteilichkeit. Dazu gehört auch, dass seine Partnerin nicht Gast seiner Sendung sein wird. Zu Vertragsdetails werden wir uns nicht äußern“, so der Sender. Ein nicht namentlich genannter ARD-Insider sieht die Besetzung der Sendung gegenüber Bild weiterhin problematisch „für alle Beteiligten“. „Eigentlich hätte Herr Klamroth diesen Job nicht bekommen dürfen“, wurde er deutlich.

„Hart aber fair“-Moderator Klamroth: Beziehung wurde erst nach Übernahme der Sendung öffentlich

Erstmeldung vom 19. Januar: München/Berlin – Im Januar feierte Louis Klamroth seine Premiere als Moderator der ARD-Sendung „Hart aber fair“. Den WDR ließ der 33-Jährige vor der Übernahme der TV-Talkshow von Frank Plasberg aber offenbar erst einmal im Unklaren über seine Beziehung zu Luisa Neubauer.

Erst im Dezember hatte Klamroth seine Liebe zu der Klimaaktivistin öffentlich gemacht. „Da ich mit einer Person des öffentlichen Lebens zusammen bin, hat das Publikum aus meiner Sicht einen Anspruch darauf, das zu wissen“, so Klamroth in einem Interview mit dem Onlineportal DWDL.de.

„Hart aber fair“-Moderator Klamroth verschwieg offenbar Beziehung mit Luisa Neubauer

Der WDR erfuhr laut Bild.de zwar schon früher von der Beziehung zu Neubauer als die Öffentlichkeit. Aber eben wohl erst nach der offiziellen Vorstellung Klamroths als Plasberg-Nachfolger. Dem Bericht zufolge soll der 33-Jährige eine Frage nach möglichen Interessenkonflikten verneint haben.

Konkret hieß es von einer Sprecherin gegenüber der Zeitung: „Das Privatleben von Herrn Klamroth war in den Gesprächen zwischen dem WDR und ihm vor Bekanntgabe der Zusammenarbeit kein Thema.“ Ende August 2022 habe er den Sender über die Beziehung zu der wohl bekanntesten Klimaaktivistin Deutschlands informiert. Einige Tage zuvor, am 17. August, stellte der WDR Klamroth als Plasberg-Nachfolger vor.

„Hart aber fair“: Luisa Neubauer kein Gast der Politik-Talkshow

Wie auch der WDR schloss Klamroth aus, dass Neubauer zu Gast bei „Hart aber fair“ sein werde. Gegenüber DWDL.de sagte der Moderator im Dezember: „Und dass meine Partnerin nicht Gast meiner Sendung sein wird, versteht sich doch von selbst.“

Nicht zuletzt aufgrund der Demonstrationen in Lützerath wäre Neubauer aber wohl eine thematisch passende Gesprächspartnerin in der Politik-Talkshow gewesen. Bei den Demos war die 26-Jährige gemeinsam mit dem Gesicht der „Fridays for Future“-Bewegung, Greta Thunberg, vor Ort. (mbr)