Panne bei der „Tagesschau“: Judith Rakers bleibt cool und macht „‚old school‘ weiter“

Von: Christoph Gschoßmann

Judith Rakers wurde in der „Tagesschau“ vor ein ungewöhnliches Problem gestellt. Wegen einer Tonpanne musste sie kurzerhand improvisieren.

München – Und plötzlich saß Judith Rakers mit einem Mikro in der Hand vor der Kamera: In der 8.00-Uhr-Ausgabe der ARD-Nachrichtensendung „Tagesschau“ kam es am Montagmorgen (8. Mai) zu einer Tonpanne. Weil ihr Ansteckmikrofon keinen Ton mehr übertrug, ist die Nachrichtensprecherin Judith Rakers (47) notgedrungen auf eine ältere Technik umgestiegen.

ARD-„Tagesschau“: Judith Rakers reagiert nach Panne – „Mache jetzt mal ‚old school‘ weiter“

Rakers blieb äußerlich cool: „Wie ich gerade höre, haben wir keinen Ton. Deshalb mache ich jetzt mal ‚old school‘ mit diesem Mikrofon weiter“, sagte sie. Und las mit einem Handmikro routiniert weiter die Nachrichten des Morgens vor. Grund für den Ausfall war dem Norddeutschen Rundfunk (NDR) zufolge, dass der Akku des Ansteckmikrofons leer war, „obwohl die Akkus zu Beginn jeder Schicht ausgetauscht werden“.

Rakers twitterte nach der Sendung über die Panne: „Wenn du um 3 Uhr zur Frühschicht aufstehst und dann eine Panne wegen eines defekten Akkus am Ansteckmikrofon passiert… Macht interessanterweise viel wacher als Kaffee“, schrieb sie und setzte die Hashtags „#oldschool“ und „#Sorry“ dazu.

Tagesschau-Panne: Rakers‘ Kolleginnen und Kollegen reagieren mit Humor und „voll solidarisch“

Rakers‘ Kolleginnen und Kollegen nahmen die Panne direkt auf: Die Moderatoren des „ARD-Morgenmagazin“ reagierten im Anschluss an die 8.00-Uhr-Nachrichten mit Humor auf das Tonproblem. Das Trio Susan Link, Till Nassif und Peter Großmann moderierte lachend ebenfalls mit schwarzen Handmikros. „Wir erklären uns voll solidarisch“, sagte Nassif scherzhaft. In der 8.30-Uhr-Ausgabe der „Tagesschau“ war die Panne dann schon behoben, Rakers konnte wieder mit Ansteckmikro die Nachrichten vorlesen.

Bei der Tagesschau brachte zuletzt ein Lotto-Zahlen-Buchstaben-WirrWarr von Thorsten Schröder die Zuschauer zum Schmunzeln. Judith Rakers hat derweil ihr Leben umgekrempelt und ihren Blickwinkel geändert – Dellen und Kleidergrößen haben für die TV-Moderatorin keine Bedeutung mehr.