Rheuma-Symptome erkennen – und 9 wichtige Hinweise für eine vorbeugende Ernährung

Von: Bjarne Kommnick

Rheuma hat viele Gesichter. Mehr als 17 Millionen sind alleine in Deutschland davon betroffen. Hilfreich ist es, die Erkrankung rechtzeitig zu erkennen.

Frankfurt – Fast jeder kann sich unter dem Begriff einer Rheuma-Erkrankung irgendetwas vorstellen. Immerhin sind laut der Selbsthilfeorganisation Deutsche Rheuma-Liga knapp 17 Millionen Menschen von einer fachsprachlich „rheumatischen und muskuloskelettale Erkrankung“ betroffen. Denn Rheuma ist ein Überbegriff für mehr als 100 verschiedene Erkrankungen, die sich durch chronische Beschwerden am Stütz- und Bewegungsapparat bemerkbar machen. Worauf gilt es zu achten und wie kann die Ernährung dabei helfen?

Verein Deutsche Rheuma-Liga Gründung 1970 Mitglieder ca. 300.000 Sitz Bonn

Entzündlich-rheumatische Erkrankungen

Die Krankheit lässt sich in vier Hauptgruppen einteilen. Dazu zählen unter anderem entzündlich-rheumatische Erkrankungen. Die sogenannte rheumatoide Arthritis (RA) sei laut Deutscher Rheuma Liga die häufigste Form dieser Hauptgruppe. Dabei handelt um eine Gelenkentzündung, die dauerhaft – also chronisch – ist. Die Symptome würden dabei schleichend auftreten und zeigen sich häufig zunächst in den Finger- und Zehengelenken. Wenn die betroffenen Gelenke anschwellen, steif sind, schmerzen und sich übermäßig warm anfühlen, könnte es sich dabei um eine Rheuma-Erkrankung handeln.

Rheuma ist ein Überbegriff für mehr als 100 chronische Beschwerden des Stütz- und Bewegungsapparats. © Sorapop / imago

In diesem Fall sei schnelles Handeln wichtig, um irreparable Schäden zu verhindern. Besonders morgens würden die Betroffenen die Symptome zu spüren zu bekommen. Der Verdacht auf eine rheumatoide Arthritis würde bestehen, wenn diese Morgensteifigkeit mehr als eine Stunde anhalten würde und mehr als zwei Gelenke betroffen sind. Auch andauernde Müdigkeit kann ein Symptom für Rheuma sein.

Degenerativ-rheumatische Erkrankungen

Eine weitere Gruppe von Rheuma sind die degenerativ-rheumatischen Erkrankungen. Arthrosen sei dabei die häufigsten Gelenkerkrankungen dieser Hauptgruppe. Dabei seien vor allem Hüfte, Finger, Zehen und der Knorpel im Knie betroffen, die meist großflächig geschädigt werden. Zudem könnten auch die Gelenke der Wirbelsäule davon betroffen sein.

Auftreten würde diese Form der Erkrankung in kurzfristigen Schmerzen, die nur wenige Minuten andauern würde: sogenannte Anlaufschmerzen. Das zeigt sich beispielsweise, wenn Betroffene aus dem Bett oder dem Auto steigen und sich zunächst an ihren Bewegungsapparat wieder gewöhnen müssen und ihn „einlaufen“. Der Unterschied zu einer entzündlich-rheumatischen Erkrankung sei, dass Betroffene einer degenerativ-rheumatischen Erkrankung die Symptome nur selten in Ruhephasen spüren würden.

Chronische Schmerzsyndrome des Bewegungsapparates

Die dritte Hauptgruppe von rheumatischen Erkrankungen sind chronische Schmerzsyndrome des Bewegungsapparates. Die geläufigste Form davon seien chronische Rückenschmerzen. Von allen Ausprägungen einer Rheuma-Erkrankung sei diese Form diejenige, die zu den meisten Behandlungsanlässen beim Arzt führen würde.

Charakteristisch ist es dabei, dass die Schmerzen im Alter zunehmen und ebenfalls erst im höheren Alter ihren Höhepunkt erreichen – unabhängig von der Belastung. Auch der sogenannte Tennisarm und das Karpaltunnelsyndrom zählen zu dieser Hauptgruppe dazu. Dabei würden Muskeln, Weichteilgewebe, Schleimbeutel und Sehnen schmerzen, häufig jedoch nur in einer Körperregion. Die häufigste Ursache dafür sei Überlastung.

Stoffwechselerkrankungen mit rheumatischen Beschwerden

Die vierte Hauptgruppe von rheumatischen Erkrankungen seien Stoffwechselerkrankungen mit rheumatischen Symptomen. Dazu zählt unter anderem Knochenschwund, was die Folge einer entzündlichen Rheuma-Erkrankung sein kann. Knochen würden dann immer anfälliger für Frakturen werden, insbesondere am Wirbelkörper im unteren Rücken, Brustwirbelsäule und Unterarm- und Oberschenkelhalsknochen. Der Knochenschwund an sich zeige selbst keine Beschwerden, jedoch könnten sich die Knochen nach Brüchen verformen und zu dauerhaften Schmerzen führen. Dabei tritt häufig auch ein Rundrücken auf. Besonders Frauen in der Menopause seien davon betroffen.

Zu den rheumatischen Erkrankungen gehört auch die Stoffwechselerkrankung Gicht. Dabei sei der Harnsäure- oder Purin-Stoffwechsel gestört. Im Körper würde deshalb ein Überschuss entstehen, der zu Gichtanfällen führen würde, also plötzlich stark auftretende Schmerzen in einem Gelenk mit Schwellung, Rötung und Überwärmung. Zunächst sei häufig der große Zeh betroffen, die Schmerzen würden selten länger als zwei Wochen andauern.

Phyiso- und Ergotherapie wichtiger Bestandteil bei Therapie von Rheuma-Patienten

Für viele rheumatische Erkrankungen würde mit entzündungshemmenden Medikamenten therapiert werden. Zuletzt ergab eine Studie, dass niedrige Cortison-Dosen für Rheuma-Patient:innen sogar gut verträglich seien. Zudem kann Physiotherapie in vielen Fällen zu einer größeren Gelenkigkeit und einer Linderung von Schmerzen führen. Daneben sei auch die Ergotherapie ein wichtiger Bestandteil der Therapie, Betroffene würden dabei lernen, wie man Alltagssituationen möglichst gelenkschonend ausführt.

Vollkorn, Fisch und Obst: Richtige Ernährung bei rheumatischen Erkrankungen

Doch auch der Lebensstil an sich ist maßgeblich für eine Therapie von Rheumaerkrankungen. Insbesondere die Ernährung kann dabei eine große Rolle spielen. So empfiehlt die Deutsche Rheuma Liga wenig rotes Fleisch zu essen, da dadurch das Risiko auf Rheuma deutlich gesenkt werde. Ganz auf Fleisch zu verzichten sei in diesem Fall nicht nötig, da es auch ein guter Eisenlieferant sei. Jedoch würde eine Fleischmahlzeit pro Woche bereits ausreichen.

Richtige Ernährung bei Rheuma 1. Wenig rotes Fleisch „Rotes“ Fleisch (Schwein, Rind, Lamm) fördert das Risiko für eine rheumatische Erkrankung. Trotzdem ist es nicht nötig, ganz auf rotes Fleisch zu verzichten – auch, weil es ein guter Eisenlieferant ist. Eine Fleischmahlzeit pro Woche sollte jedoch genügen. 2. Viel Fisch und Meeresfrüchte Fisch ist ein guter Eiweißlieferant. Fetter Meerfisch liefert zudem wertvolle Fischöle. Eine Diät mit hohem Seefischanteil (800 Gramm Fisch pro Woche) hat in klinischen Tests zu leichten Verbesserungen der Zahl der geschwollenen Gelenke und der allgemeinen Schmerzintensität geführt. 3. Bei Fetten auf pflanzliche Öle setzen Verwenden Sie zum Braten lieber pflanzliche Fette und Öle mit hohem Linolsäureanteil, etwa Distelöl, Rapsöl, Maiskeimöl oder Weizenkeimöl. Linolsäure kann Entzündungen hemmen. 4. Mit reichliche Gemüse und Obst punkten Gemüse versorgt Sie reichlich mit Nährstoffen, Ballaststoffen sowie sekundären Pflanzenstoffen und trägt laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) zur Sättigung bei. Mengenmäßig sollte Gemüse den größten Anteil auf dem Speiseplan einnehmen. Frisches oder tiefgefrorenes Gemüse liefert reichlich Vitamine und Ballaststoffe. Brokkoli, Grünkohl und Spinat sind überdies gute Kalziumlieferanten. Die DGE empfiehlt täglich mindestens 400 Gramm Gemüse (circa drei Portionen) und 250 Gramm Obst (circa zwei Portionen). 5. Achten Sie auf Vollkorn Laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung sättigen Lebensmittel aus Vollkorn länger und enthalten mehr Nährstoffe als Weißmehlprodukte. Die Ballaststoffe senken das Risiko für Diabetes mellitus Typ 2, Fettstoffwechselstörungen, Dickdarmkrebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. 6. Naschen Sie Nüsse Nüsse enthalten viel Linolsäure – doch aufgepasst, sie liefern auch reichlich Energie und können Übergewicht begünstigen. 7. Milchprodukte in Maßen Käse ist ein guter Kalziumlieferant – wichtig für die Vorbeugung von Osteoporose. 8. Eier bewusst genießen Rheumabetroffene müssen nicht ganz auf Eier verzichten, sollten sie jedoch mit Bedacht in ihren Speiseplan einbauen und auch an „versteckte“ Eier in Fertigprodukten, Backwaren et cetera denken. 9. Fittrinken - mit Wasser, Tee, Kaffee Trinken Sie rund 1,5 Liter jeden Tag. Am besten Wasser oder ungesüßten Tee. Zuckergesüßte und alkoholische Getränke sind nicht empfehlenswert. (Quelle: Deutsche Rheuma-Liga)

Empfohlen werden hingegen Fisch und Meeresfrüchte, bei Fetten auf pflanzliche Öle zu setzen und viel Obst und Gemüse zu essen. Außerdem sollten Betroffene auf Vollkorn-Varianten umsteigen und Nüsse essen. Milchprodukte hingegen sollten nur in Maßen gegessen werden. Rheuma-Patienten müssen zwar nicht ganz auf Eier verzichten, jedoch sollten Sie diese ebenfalls nur mit Bedacht verspeisen. Zudem ist ausreichen Wasser trinken sehr empfohlen, mindestens 1,5 Liter am Tag, jedoch wenig bis keine zuckerhaltigen und alkoholischen Getränke.