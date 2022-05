Garchinger Astronomen gelingt Durchbruch - Spuren von über 1.000 Asteroiden entdeckt

Diese Überlagerung von Aufnahmen des Hubble-Weltraumteleskops zeigt die Bahn mehrerer Asteroiden (weiße Linien). © dpa/NASA/ESA/B. Sunnquist/J. Mack

Das All ist längst noch nicht gänzlich erforscht. Forscher des Max-Planck-Instituts für extraterrestrische Physik entdeckten nun mehr als 1.000 neue Asteroiden.

Garching - In den unendlichen Weiten des Weltraums verbirgt sich nach wie vor so manches unerschlossene Geheimnis. Forscher des in Garching ansässigen Max-Planck-Instituts für extraterrestrische Physik (MPE) ist nun eine Entdeckung gelungen.

Die Astronomen machten über 1.000 Spuren im All aus. Und diese stammen vermutlich von bislang unbekannten Asteroiden. Im Zuge ihrer Forschungen schauten sich die Wissenschaftler die Archivdaten des Hubble-Weltraumteleskops an, das kürzlich auch neue Erkenntnisse zu einem „heißen Jupiter“ brachte. Die entsprechenden Materialien aus den vergangenen 20 Jahren brachten den Durchbruch, teilte das Institut mit.

Name: Hubble-Weltraumteleskop Namensgeber: Edwin Hubble (US-Astronom) Größe/Gewicht: 13,1 Meter lang - 4,3 Meter Durchmesser/11.600 Kilo schwer Inbetriebnahme: 24. April 1990 Betreiber: NASA/ESA

Über 1.000 mögliche Asteroiden entdeckt - Garchinger Forscher freuen sich über Daten-„Schatz“

Mit den gewonnenen Erkenntnissen erhoffen sich die Forscher ein genaueres Bild der Bedingungen im frühen Sonnensystem. Für ihre wissenschaftliche Arbeit befassten sich die Garchinger Astronomen mit Daten, die oftmals als Rauschen oder Störung wenig Beachtung findet. „Was für den einen Astronomen nur Müll ist, kann für einen anderen Astronomen ein Schatz sein“, erklärte Sandor Kruk, Leiter der Asteroiden-Studie, das Vorgehen seines Teams.

Und das leistete wahre Detektivarbeit - mit Unterstützung künstlicher Intelligenz und freiwilliger Helfer. Knapp 11.500 Laienwissenschaftler halfen in einem ersten Schritt, in den rund 37.000 Aufnahmen Hinweise auf Asteroiden auszumachen. Anschließend verbanden die Wissenschaftler das Ergebnis mit einem Algorithmus für maschinelles Lernen. Dadurch wurde die weitere Suche in den übrigen Archivdaten präzisiert und somit erleichtert.

Letztlich konnten nach Angaben des MPE im finalen Datensatz 1701 relavante Spuren identifiziert werden. Davon konnte etwa ein Drittel bereits bekannten Asteroiden zugeordnet werden. Den 1031 noch nicht zugeordneten Spuren soll nun genauer nachgegangen werden.

Asteroiden-Forscher erhoffen sich weitere Erkenntnisse über „Geburt unserer Planeten“

Das Forscherteam geht davon aus, dass die Ursprungs-Objekte dieser Spuren kleiner als typische Asteroiden sind. Letztere können auch vom Boden aus entdeckt werden. Allerdings haben die Objekte eine sehr ähnliche Geschwindigkeit und Verteilung am Himmel wie die im sogenannten Asteroidengürtel befindlichen. „Asteroiden sind Überbleibsel aus der Entstehung unseres Sonnensystems“, meinte Studienleiter Kruk. „Über sie können wir mehr über die Bedingungen bei der Geburt unserer Planeten erfahren.“

Die MPE-Wissenschaftler gaben an, dass bis zum 10. Dezember 2021 mehr als 1,1 Millionen Kometen und Asteroiden in unserem Sonnensystem vom Minor Planet Center registriert wurden. Die Organisation sammelt weltweit Daten über vermeintlich neu entdeckte Kleinplaneten und Kometen. Anschließend werden diese ausgewertet und veröffentlicht. Unterdessen entdeckten Forscher kürzlich ein „unheimliches“ Weltall-Objekt nahe der Erde. (kh)