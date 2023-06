Air Defender der Nato: Warum wird ausgerechnet über Deutschland trainiert?

Von: Martina Lippl

„Air Defender 23": 250 Militärflugzeuge, darunter auch Kampfjets (Symbolfoto), üben über Deutschland für den Krisenfall

„Air Defender 23“ ist ein Manöver der Superlative. Bei der Nato-Übung trainieren 25 Staaten die Verlegung großer Luftstreitkräfte. Warum überhaupt in Deutschland?

München – Die großangelegte Nato-Übung „Air Defender 23“ findet vom 12. bis zum 23. Juni im deutschen Luftraum statt. Die Eckdaten für die militärische Operation teilte die Bundeswehr im Vorfeld mit. Über 250 Militär-Flugzeuge, darunter auch etliche Kampfjets, sind im Einsatz. Luftkampf, Luftbetanken und Abfangen von Flugzeugen soll bei dem Manöver im Juni geübt werden – hauptsächlich über Deutschland. Dafür gibt es offenbar eine einfache Erklärung.

Air Defender der Nato: Warum wird ausgerechnet über Deutschland trainiert?

„Die Übung wurde von Deutschland im Jahr 2018 initiiert“, teilt die Bundeswehr mit. In den Folgejahren wurde Air Defender ausgeplant und finde unter deutscher Führung statt. Deutschland übernimmt nach Angaben der Bundeswehr die Rolle eines „Verteidigungsknotenpunkts innerhalb Europas“. Das bedeutet, Deutschland plant und führt diese Nato-Übung und stellt den Luftraum bereit.

Air Defender 23: Nato-Übung in Deutschland vom 12. bis zum 23. Juni 2023 geplant Nationen 24 Länder nehmen an der größten Verlegeübung von Luftstreitkräften seit Bestehen der Nato tei. Personal 10.000 Soldatinnen und Soldaten Kampfjets und Flugzeuge 220 Flugzeuge, 23 verschiedene Flugzeugtypen

„Das Szenario ist einem Artikel-5-Beistandsszenario nachempfunden“, teilt die Bundeswehr auf ihrer Webseite mit. Angenommen wird also die gemeinsame Reaktion auf einen bewaffneten Angriff gegen einen oder mehrere Bündnispartner. Ziel ist der Air-Defender-Übung ist demnach „die Kooperation der teilnehmenden Nationen zu optimieren und auszuweiten und gleichzeitig Stärke im Bündnis zu zeigen“ – und das mitten im Ukraine-Krieg und mitten in den sich ausweitenden Drohungen von China in Richtung Taiwan.

Nato-Übung über Deutschland – Prinzip „train as you fight“

Bei Air Defender findet, laut Bundeswehr, die größte Verlegung von Luftstreitkräften von den USA nach Europa seit Bestehen der Nato statt. „Air Defener 23“ verbinde USA und Deutschland strategisch.

Es ist ein Training für den Ernstfall. Es diene nicht nur der Weiterentwicklung der Nato-Luftkampfverfahren, sondern habe auch eine abschreckende Wirkung. „Sie zeigt potenziellen Gegnern die Entschlossenheit der Nato, ihre Lufthoheit zu verteidigen und ihre Mitgliedstaaten zu schützen“, teilt die Bundeswehr mit.

Um für einen realen Krisenfall gerüstet zu sein, sollen Piloten und Besatzungen nach Angaben der Luftwaffe gemäß dem Prinzip „train as you fight“ (auf Deutsch: trainiere so, wie du kämpfst) dort üben, wo sie im Ernstfall eingesetzt werden.

Air Defender 23: Nato-Übung findet in drei Lufträumen statt

Die Nato-Übung Manöver findet im Juni vom 12. bis zum 23. Juni statt. Für die Übungsflüge sind drei Lufträume vorgesehen, die wochentags im Wechsel, also zeitversetzt genutzt werden. Am Wochenende 17. und 18. Juni finden keine Übungsflüge statt.

Air Defender 23: Nato-Manöver vom 12. bis 23. Juni Flugzeiten der Luftoperationen außer am Wochenende Luftraum Nord (über der Nordsee) zwischen 16 und 20 Uhr Luftraum Ost (Mecklenburg-Vorpommern bis Ostsee) zwischen 10 und 14 Uhr Luftraum Süd (Lechfeld in Bayern nach Rheinland-Pfalz) zwischen 13 und 17 Uhr

„Air Defender 23“: Sorgt die Nato-Übung für Flugchaos? Luftraum über Deutschland zeitweise gesperrt

Während der Nato-Übung wird der deutsche Luftraum zeitweise gesperrt. Das könnte für Chaos und Verspätungen am Himmel sorgen. Flughafen und Airlines bereiten sich vor. „Die Militärübung ‚Air Defender‘ wird natürlich massive Auswirkungen auf den Ablauf der zivilen Luftfahrt haben“, sagt der Chef der Lotsengewerkschaft GdF, Matthias Maas, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet.

Angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine erkenne die Branche die Notwendigkeit des Manövers an, versichert ein Sprecher des Bundesverbandes der deutschen Luftverkehrswirtschaft. Gleichwohl wollen die Fluggesellschaften wissen, worauf sie und die Passagiere sich in den reiseintensiven Frühsommerwochen einstellen müssen. So prüft die Lufthansa die konkreten Auswirkungen auf den Flugbetrieb, der so stabil und zuverlässig wie möglich gehalten werden soll. Passagiere, die in dieser Zeit einen Flug gebucht haben, sollten sich auf Verspätungen einstellen. (ml mit Material der dpa)