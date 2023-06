Wassermangel in Süddeutschland? Erste Gemeinde am Bodensee stellt Regeln für Bürger auf

Von: Patrick Mayer

Der Sommer hat Deutschland fest im Griff, mit deutlich weniger Niederschlägen als noch vor Wochen. Eine Gemeinde nördlich des Bodensees fordert ihre Bürger zum Wassersparen auf.

München/Sigmaringen - Es ist ein omnipräsentes Thema: Italien griff wegen des Wassermangels, zum Beispiel am Gardasee, durch. Rom ernannte im Mai einen Sonderkommissar für den Kampf gegen Trockenheit und Dürre.

Wassermangel in Deutschland? Gemeinde am Bodensee stellt Regeln für Bürger auf

Während Norditalien bereits im vergangenen Sommer samt seiner wirtschaftlich immens wichtigen Landwirtschaft darunter litt, kommt das Problem offenbar nach und nach auch in Deutschland an.

Eine Gemeinde am Bodensee hat seine Bürger nun offiziell und verbindlich zum Wassersparen aufgefordert. Die Rede ist vom 3500-Einwohner-Dorf Herdwangen-Schönach, das zwar zum Landkreis Sigmaringen (an der Donau) gehört, aber eben nur 14 Kilometer nördlich von Überlingen am Bodensee liegt.

Überlingen am Bodensee: Herdwangen-Schönach liegt rund 14 Kilometer nördlich im Landkreis Sigmaringen. © IMAGO / Panthermedia

Konkret: Wie der Südkurier aus dem nahen Konstanz berichtet, sollen die Bürger laut Gemeinde wegen der anhaltenden Trockenheit so wenig Wasser wie möglich zum Blumengießen verwenden. Wer einen Pool hat und diesen befüllen möchte, braucht ab sofort eine behördliche Genehmigung dafür. Denn: Die Gemeinde muss derzeit über eine Notwasserversorgung versorgt werden. Nun gehört Herdwangen-Schönach zur Wasserversorgung des Landkreises Sigmaringen (rund 130.000 Einwohner), der im Südwesten auf halber Höhe zwischen baden-württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart und Bodensee liegt. Und der sein Trinkwasser aus eigenem Grund- und Quellwasser bezieht.

Wassermangel in Deutschland: Am Bodensee werden niedrige Pegelstände erwartet

Recherchen von IPPEN.MEDIA zufolge, ist in diesem Sommer aber auch im Bodensee selbst wieder mit Niedrigwasser zu rechnen, nachdem im Juli 2022 wegen niedriger Pegelstände teils Schiffe nicht mehr auslaufen konnten. Zur Einordnung: Die „Bodensee-Wasserversorgung“ beliefert über ein Leitungsnetz von über 1700 Kilometern Länge Städte und Gemeinden zwischen Überlingen, Tuttlingen, Schwäbischer Alb, Reutlingen, dem Großraum Stuttgart bis nach Heilbronn und Tauberbischofsheim mit Trinkwasser. Zwar sollte dieses erstmal nicht knapp werden, die Entwicklung des Wasserstandes in Deutschlands größtem Binnengewässer alarmiert dennoch.

Im Hinblick auf den Sommer - bis dahin wirkt die alpine Schneeschmelze - ist ein unterdurchschnittlicher Anstieg des Seespiegels zu erwarten.

„Momentan und auch den gesamten Winter über sind und waren die Schneemengen im Einzugsgebiet des Alpenrheins außerordentlich gering - weit weniger als die Hälfte der üblichen Menge“, erklärte die Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg (HVZ BW) auf Anfrage Mitte April zum Schmelzwasser, das aus der benachbarten Schweiz in den See fließt. Und weiter: „Im Hinblick auf den Sommer - bis dahin wirkt die alpine Schneeschmelze - ist daher ein unterdurchschnittlicher Anstieg des Seespiegels zu erwarten.“

Weniger Wasser im Bodensee: Alpine Schneeschmelze in der Schweiz fällt zu gering aus

Vereinfacht formuliert: Der Schnee aus dem Winter in den Bergen ist nach der Schmelze das Wasser im See im Sommer. Es wird aber von Jahr zu Jahr weniger Schmelzwasser, mit entsprechenden Folgen für die Pegelstände. Ein nasser Sommer könnte die Situation noch ändern, heißt es von der Behörde mit Sitz in Karlsruhe. Ansonsten drohen zwischen dem bayerischen Lindau, dem schwäbischen Friedrichshafen und dem badischen Konstanz niedrige bis vergleichsweise sehr niedrige Pegelstände.

Auch die Bodensee-Zuflüsse Schussen aus Richtung Ravensburg und Argen in Oberschwaben führten nach Angaben der HVZ im Frühjahr zu wenig Wasser. „Seit Jahresbeginn war der Abfluss der Schussen unterdurchschnittlich im Vergleich zum Zeitraum 1981 bis 2021“, hieß es damals auf Nachfrage von IPPEN.MEDIA. Das macht deutlich: Eine Region in Süddeutschland hat den Wassermangel sehr ernst im Fokus. (pm)